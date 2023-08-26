СМИ: Россия продолжит доминировать на зерновом рынке в 2023-2024 годах

Согласно опубликованным в августе оценкам минсельхоза США, мировое производство пшеницы сократится из-за спада производства в Канаде и Европе. Мировые поставки снизятся до 793,37 млн т (-3 млн т), также сократятся запасы. Agritel уточняет, что Россия в таком контексте укрепит свои позиции как ведущего мирового экспортера с экспортной мощностью 49 млн т пшеницы, что является средним показателем за последние пять лет.