СМИ: Россия продолжит доминировать на зерновом рынке в 2023-2024 годах
Россия продолжит доминировать на зерновом рынке в 2023-2024 гг., вопреки неопределенности с безопасностью судоходства в Черном море, пишет газета Le Figaro со ссылкой на данные компании Agritel.
«Российское доминирование будет продолжаться, и это необходимо в условиях нестабильного глобального баланса», – заявил главный аналитик сельскохозяйственных рынков Agritel Александр Мари во время пресс-конференции.
Согласно опубликованным в августе оценкам минсельхоза США, мировое производство пшеницы сократится из-за спада производства в Канаде и Европе. Мировые поставки снизятся до 793,37 млн т (-3 млн т), также сократятся запасы. Agritel уточняет, что Россия в таком контексте укрепит свои позиции как ведущего мирового экспортера с экспортной мощностью 49 млн т пшеницы, что является средним показателем за последние пять лет.
На Всероссийском дне поля в июле министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев рассказывал, что в 2022-2023 сельхозгоду Россия поставила на внешние рынки 60 млн т зерна. По его словам, Россия с 2020 г. сохраняет статус нетто-экспортера продовольствия, в 2022 г. объем поставок продукции АПК за рубеж составил $41,6 млрд.
По прогнозам на 2022-2023 сельхозгод экспорт зерновых из России составит 60 млн т, из них 47 млн т придется на пшеницу, рассказывал Патрушев.