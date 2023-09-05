СМИ узнали о сложностях с импортозамещением расходников для типографий
По словам руководителя отдела маркетинга OktoPrint Service (одного из крупнейших поставщиков расходных материалов для полиграфии) Ларисы Даниловой, в России сейчас нет собственных производств офсетных красок, которые в основном закупаются из Южной Кореи и Китая, и офсетных резиново-тканевых полотен, которые привозят из Китая и Индии. Она также отметила, что растворитель D60, необходимый для очистки механизмов, не удовлетворяет запросы типографий по качеству.
О сложностях с поиском новых поставщиков сообщили и представители Первой образцовой типографии и «Парето-принта». По их словам, сейчас в России «нет достойных образцов красок, пластин и клея», подходящих для работы на установленном оборудовании. В частности, директор «Парето-принта» Павел Арсеньев отметил, что нитки российского производства слишком сильно тянутся и могут повредить технику из-за высокой степени абразивности.
8 апреля 2022 г. ЕС принял пятый пакет санкций, в который в том числе вошли расходники для типографских нужд. Вскоре после этого Минпромторг включил некоторые из этих материалов в перечень разрешенных для параллельного импорта товаров.
Арсеньев отметил, что переход на азиатских поставщиков привел к росту стоимости производства книжной продукции на 10-15% на фоне возросших цен на логистику. «Наши партнеры из Азии не считают нужным давать привлекательные цены, понимая, что особых вариантов у нас нет», – добавил он. В результате это может привести к удорожанию самой книжной продукции, считает гендиректор издательской группы «Альпина» Алексей Ильин.
В Минцифры отметили, что на российском рынке нет дефицита расходных материалов. В Минпромторге подтвердили, что в настоящее время единственным российским производителем офсетных красок является компания «Полиграфические краски», которая выпускает продукцию «в небольших объемах на базе бывшего Торжокского завода».