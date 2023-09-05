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СМИ узнали о сложностях с импортозамещением расходников для типографий

Ведомости

Российские типографии столкнулись со сложностями при поиске российских аналогов для зарубежных расходников, необходимых при книгопечатании. Об этом сообщил РБК со ссылкой на представителей отрасли.

По словам руководителя отдела маркетинга OktoPrint Service (одного из крупнейших поставщиков расходных материалов для полиграфии) Ларисы Даниловой, в России сейчас нет собственных производств офсетных красок, которые в основном закупаются из Южной Кореи и Китая, и офсетных резиново-тканевых полотен, которые привозят из Китая и Индии. Она также отметила, что растворитель D60, необходимый для очистки механизмов, не удовлетворяет запросы типографий по качеству.

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О сложностях с поиском новых поставщиков сообщили и представители Первой образцовой типографии и «Парето-принта». По их словам, сейчас в России «нет достойных образцов красок, пластин и клея», подходящих для работы на установленном оборудовании. В частности, директор «Парето-принта» Павел Арсеньев отметил, что нитки российского производства слишком сильно тянутся и могут повредить технику из-за высокой степени абразивности.

8 апреля 2022 г. ЕС принял пятый пакет санкций, в который в том числе вошли расходники для типографских нужд. Вскоре после этого Минпромторг включил некоторые из этих материалов в перечень разрешенных для параллельного импорта товаров.

Арсеньев отметил, что переход на азиатских поставщиков привел к росту стоимости производства книжной продукции на 10-15% на фоне возросших цен на логистику. «Наши партнеры из Азии не считают нужным давать привлекательные цены, понимая, что особых вариантов у нас нет», – добавил он. В результате это может привести к удорожанию самой книжной продукции, считает гендиректор издательской группы «Альпина» Алексей Ильин.

В Минцифры отметили, что на российском рынке нет дефицита расходных материалов. В Минпромторге подтвердили, что в настоящее время единственным российским производителем офсетных красок является компания «Полиграфические краски», которая выпускает продукцию «в небольших объемах на базе бывшего Торжокского завода».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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