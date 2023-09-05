СМИ узнали о сложностях с импортозамещением расходников для типографий

По словам руководителя отдела маркетинга OktoPrint Service (одного из крупнейших поставщиков расходных материалов для полиграфии) Ларисы Даниловой, в России сейчас нет собственных производств офсетных красок, которые в основном закупаются из Южной Кореи и Китая, и офсетных резиново-тканевых полотен, которые привозят из Китая и Индии. Она также отметила, что растворитель D60, необходимый для очистки механизмов, не удовлетворяет запросы типографий по качеству.