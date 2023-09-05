Цены на книги продолжают расти

В столичном книжном магазине «Москва» этот показатель вырос на 7% до 1111 руб. за тот же период, говорит менеджер по развитию Ирина Павлюкова. В региональных книжных сетях «Дом книги» и «Книга плюс» средняя розничная цена увеличилась на 10,88% до 275 руб., сообщил гендиректор сетей Борис Мусташкин. Совладелец региональной книжной сети «Амиталь» Татьяна Ларина оценила рост показателя в 7%. В книжных сетях «Читай-город» и «Буквоед» не ответили на запрос «Ведомостей».