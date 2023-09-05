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Цены на книги продолжают расти

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Дмитрий Игнатьев
Евгений Разумный / Ведомости

Средняя розничная цена проданной бумажной книги в книжных магазинах в январе – июне 2023 г. выросла на 7,4% к аналогичному периоду 2022 г. и составила 446,9 руб., говорится в исследовании Ассоциации книгораспространителей (АСКР), с которым ознакомились «Ведомости».

В столичном книжном магазине «Москва» этот показатель вырос на 7% до 1111 руб. за тот же период, говорит менеджер по развитию Ирина Павлюкова. В региональных книжных сетях «Дом книги» и «Книга плюс» средняя розничная цена увеличилась на 10,88% до 275 руб., сообщил гендиректор сетей Борис Мусташкин. Совладелец региональной книжной сети «Амиталь» Татьяна Ларина оценила рост показателя в 7%. В книжных сетях «Читай-город» и «Буквоед» не ответили на запрос «Ведомостей».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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