Цены на книги продолжают расти

Цены на книги продолжают растиИздательства кивают на конкуренцию с ОПК и приостановку соглашений о двойном налогообложении
Средняя розничная цена проданной бумажной книги в книжных магазинах в январе – июне 2023 г. выросла на 7,4% к аналогичному периоду 2022 г. и составила 446,9 руб., говорится в исследовании Ассоциации книгораспространителей (АСКР), с которым ознакомились «Ведомости».
В столичном книжном магазине «Москва» этот показатель вырос на 7% до 1111 руб. за тот же период, говорит менеджер по развитию Ирина Павлюкова. В региональных книжных сетях «Дом книги» и «Книга плюс» средняя розничная цена увеличилась на 10,88% до 275 руб., сообщил гендиректор сетей Борис Мусташкин. Совладелец региональной книжной сети «Амиталь» Татьяна Ларина оценила рост показателя в 7%. В книжных сетях «Читай-город» и «Буквоед» не ответили на запрос «Ведомостей».
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