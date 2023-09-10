В Якутии добыли крупнейший за 10 лет алмаз
Драгоценный камень массой 390,7 карата добыла входящая в «Алросу» компания «Алмазы Анабара».
«Найденный алмаз – это светлый кристалл нестандартной формы, окаймленный желто-коричневым ореолом – уникальное на сегодняшний день сочетание массы, формы и цвета», – говорится в сообщении.
Кристалл работники компании обнаружили 9 сентября во время ночной промывки алмазоносных песков участка Эбелях прииска Маят. Там же добыли крупный бесцветный алмаз массой 37,7 карата классической формы октаэдра. Оба кристалла направили на экспертную оценку морфологических характеристик.
До этого самый крупный алмаз ювелирного качества массой 401 карат находили в 2013 г.