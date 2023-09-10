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Бизнес

В Якутии добыли крупнейший за 10 лет алмаз

Ведомости

На алмазном прииске Маят в Анабарском районе Якутия добыли самый крупный за последние 10 лет. Об этом в Telegram-канале сообщила компания «Алроса». 

Драгоценный камень массой 390,7 карата добыла входящая в «Алросу» компания «Алмазы Анабара». 

«Найденный алмаз – это светлый кристалл нестандартной формы, окаймленный желто-коричневым ореолом – уникальное на сегодняшний день сочетание массы, формы и цвета», – говорится в сообщении.

Кристалл работники компании обнаружили 9 сентября во время ночной промывки алмазоносных песков участка Эбелях прииска Маят. Там же добыли крупный бесцветный алмаз массой 37,7 карата классической формы октаэдра. Оба кристалла направили на экспертную оценку морфологических характеристик. 

До этого самый крупный алмаз ювелирного качества массой 401 карат находили в 2013 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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