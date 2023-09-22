СМИ: в российскую экономику поступило 929 млрд рублей через СЗПК
Через соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК; инструмент для крупных инвесторов со стабилизацией условий) в экономику России поступило 929 млрд руб. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на секретариат курирующего этот механизм первого вице-премьера Андрея Белоусова.
Там сообщили, что запланированный объем инвестиций в экономику с помощью этого инструмента уже превысил 3 трлн руб. Уточняется, что всего подписано 60 соглашений, которые обеспечат 54 000 рабочих мест.
Больше всего соглашений было заключено в Свердловской и Ленинградской областях, а также в Москве, Башкирии и Татарстане. В денежном выражении – в Хабаровском и Забайкальском краях (на 301,7 млрд и 234 млрд руб. соответственно). Уточняется, что восемь проектов уже перешли в эксплуатационную стадию, в то время как большинство пока находятся в инвестиционной стадии.
В апреле «Ведомости» со ссылкой на замминистра экономического развития Мурата Керефова писали, что после разморозки механизма в декабре 2022 г. было заключено 19 новых СЗПК. Общий объем инвестиций по проектам составил 1,1 трлн руб. Всего к апрелю 2023 г. было заключено 52 соглашения в 33 регионах с объемом капвложений в 2,4 трлн руб.
Механизм СЗПК был запущен в 2020 г., однако позже его действие приостановили по техническим причинам. В декабре 2022 г. механизм был разморожен. В прошлом году порог для входа в инвестпроекты повышен с 5 млрд до 10 млрд руб. (в стоимости проекта учитываются не только собственные, но и заемные средства). При этом для ряда отраслей нижняя граница установлена ниже: для здравоохранения, образования и культуры – 750 млн руб., для сельского хозяйства, туризма и цифровой отрасли – 1,5 млрд руб., для пищевой и перерабатывающей промышленности, сельского хозяйства, цифровой экономики – 1,5 млрд руб., для обработки и транспорта – 4,5 млрд руб. Если стороной СЗПК является субъект Российской Федерации, то минимальный порог инвестиций – 200 млн руб. Среди преимуществ, которые могут получить инвесторы, – стабилизационная оговорка (неизменение условий реализации контракта, в том числе по налогам и кредитной ставке), возмещение издержек на строительство инфраструктуры (50 или 100%), а также освобождение от уплаты windfall tax.