СМИ: в российскую экономику поступило 929 млрд рублей через СЗПК

Механизм СЗПК был запущен в 2020 г., однако позже его действие приостановили по техническим причинам. В декабре 2022 г. механизм был разморожен. В прошлом году порог для входа в инвестпроекты повышен с 5 млрд до 10 млрд руб. (в стоимости проекта учитываются не только собственные, но и заемные средства). При этом для ряда отраслей нижняя граница установлена ниже: для здравоохранения, образования и культуры – 750 млн руб., для сельского хозяйства, туризма и цифровой отрасли – 1,5 млрд руб., для пищевой и перерабатывающей промышленности, сельского хозяйства, цифровой экономики – 1,5 млрд руб., для обработки и транспорта – 4,5 млрд руб. Если стороной СЗПК является субъект Российской Федерации, то минимальный порог инвестиций – 200 млн руб. Среди преимуществ, которые могут получить инвесторы, – стабилизационная оговорка (неизменение условий реализации контракта, в том числе по налогам и кредитной ставке), возмещение издержек на строительство инфраструктуры (50 или 100%), а также освобождение от уплаты windfall tax.