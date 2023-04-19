Минэк заключил с бизнесом 19 новых СЗПК на 1,1 трлн рублей

Среди новых проектов, по которым заключены соглашения, – рудник и обогатительная фабрика в Свердловской области (объем инвестиций – 125 млрд руб.), рудник в Республике Башкортостан (83 млрд руб.), рудник и горно-обогатительный комбинат в Кабардино-Балкарии (более 40 млрд руб.; Эльбрусский горнорудный комбинат, ЭГРК), горно-обогатительный комбинат в Иркутской области (более 28 млрд руб.; «Техноинвест альянс»), завод по производству полиэтиленовой пленки и гранулы в ОЭЗ Моглино (16 млрд руб., «Титан-полимер»), колесопрокатный стан в Свердловской области (15 млрд руб., «Аллегро»), тепличный комплекс площадью 11 га в Ленинградской области (5,5 млрд руб., «Дары природы»), мясоперерабатывающий комплекс в Автозаводском районе Нижнего Новгорода (4 млрд руб., Первый мясокомбинат). Остальные проекты СЗПК, заключенные с декабря 2022 г., министерство не раскрывает по просьбам компаний, сообщил представитель Минэка.