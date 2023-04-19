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Минэк заключил с бизнесом 19 новых СЗПК на 1,1 трлн рублей

Большинство соглашений заключено в сфере добычи полезных ископаемых
Антон Козлов
Андрей Гордеев / Ведомости

Минэк заключил 19 новых соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК; инструмент для крупных инвесторов со стабилизацией условий) после разморозки механизма в декабре прошлого года. Общий объем инвестиций по проектам составил 1,1 трлн руб. Об этом сообщил замминистра экономического развития Мурат Керефов на конференции «СЗПК – механизм поддержки новых инвестиций». Всего к апрелю 2023 г. заключено 52 соглашения в 33 регионах с объемом капвложений в 2,4 трлн руб. При реализации этих проектов ожидается создание порядка 40 000 новых рабочих мест, добавил Керефов.

Среди новых проектов, по которым заключены соглашения, – рудник и обогатительная фабрика в Свердловской области (объем инвестиций – 125 млрд руб.), рудник в Республике Башкортостан (83 млрд руб.), рудник и горно-обогатительный комбинат в Кабардино-Балкарии (более 40 млрд руб.; Эльбрусский горнорудный комбинат, ЭГРК), горно-обогатительный комбинат в Иркутской области (более 28 млрд руб.; «Техноинвест альянс»), завод по производству полиэтиленовой пленки и гранулы в ОЭЗ Моглино (16 млрд руб., «Титан-полимер»), колесопрокатный стан в Свердловской области (15 млрд руб., «Аллегро»), тепличный комплекс площадью 11 га в Ленинградской области (5,5 млрд руб., «Дары природы»), мясоперерабатывающий комплекс в Автозаводском районе Нижнего Новгорода (4 млрд руб., Первый мясокомбинат). Остальные проекты СЗПК, заключенные с декабря 2022 г., министерство не раскрывает по просьбам компаний, сообщил представитель Минэка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных