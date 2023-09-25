В Госдуму внесли законопроект о регулировании деятельности маркетплейсов
Депутаты Госдумы внесли в нижнюю палату парламента законопроект о регулировании деятельности маркетплейсов. Одной из ключевых целей проекта является борьба с торговлей фальсификатом в интернет-магазинах, сообщил в своем Telegram-канале депутат Артем Кирьянов.
«Отрасль электронной торговли нуждается в законодательном регулировании, которое должно учитывать интересы всех сторон – потребителей товаров, самой отрасли и государства. <...> Борьба с фальсификатом, контрафактом, продаваемым через маркетплейсы – крайне актуальная тема», – отметил Кирьянов.
Проект соответствующих поправок к законам «Об основах государственного регулирования торговой деятельности» и «О защите прав потребителей» опубликован в думской электронной базе данных. Документ разработала группа депутатов от фракций «Единая Россия», КПРФ и «Справедливая Россия». В случае принятия документ вступит в силу с 1 апреля 2024 г.
В пояснительной записке к законопроекту парламентарии отметили, что владельцев маркетплейсов необходимо обязать публиковать на сайте открытые данные об условиях договоров, которые они заключают с продавцами и владельцами пунктов выдачи заказов (ПВЗ).
Параметры сделок можно менять, но не чаще раза в год, добавили в проекте. О желании изменить положения договора стороны должны сообщать не менее чем за 30 календарных дней до истечения срока действия контракта.
Депутаты также предложили запретить владельцам маркетплейсов ограничивать доступ к личным кабинетам продавцов и ПВЗ. Также интернет-магазинам могут ограничить продажу собственных продуктов с оборотом свыше 150 млрд руб. в случае, если похожие товары уже есть в продаже.
На российских маркетплейсах весной 2024 г. может появиться функция отложенного списания при оплате товаров, работ или услуг. Введение такого механизма анонсировала в конце августа платежная система «Мир». Разработка нового порядка оплаты связана с просьбой торгово-сервисных предприятий, которым в ряде случаев удобнее проводить сделки «в режиме отложенной авторизации».