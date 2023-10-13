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Экономика

Матвиенко назвала причины торможения перехода к зеленой энергетике

Ведомости

Переход к зеленой энергетике затруднен из-за попыток ряда государств монополизировать и политизировать эту тематику, заявила председатель Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко на парламентском форуме G20 в Нью-Дели (Индия).

«Попытки “перекроить” мировой энергетический рынок привели к резкому удорожанию ресурсов и ограничению их предложения. Дошло до прямого попустительства диверсиям на объектах энергетической инфраструктуры – я имею в виду и взрыв на газопроводе “Северный поток” и другие, расследование которых ведется непрозрачно и просто закрывается по политическим причинам. Это, конечно же, нужно остановить», – сказала она на сессии «Переход к устойчивой энергетике: ворота в “зеленое” будущее».

Также, по словам Матвиенко, губительное влияние на рынок оказывают санкции. «Это тупиковый путь, и, в конечном счете, от санкций страдают сами инициаторы. Темпы экономического роста Еврозоны, например, существенно снизились на фоне отказа от дешевых российских ресурсов. Вместо “зеленого перехода” теперь, после отказа от атомной энергии, в ряде стран теперь возвращаются к эксплуатации “грязных” угольных электростанций», – отметила председатель СФ.

Экономика России же, по ее словам, напротив, уверенно восстанавливается. Матвиенко подтвердила готовность России «добиться решения стратегической задачи – обеспечить до 2060 г. полную углеродную нейтральность».

Парламентский форум G20 в Индии проходит 12-14 октября. Тема мероприятия – «Одна Земля. Одна семья. Одно будущее». Валентина Матвиенко возглавляет российскую делегацию. В составе делегации – первый зампред СФ Андрей Турчак, зампред Константин Косачев и член комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Татьяна Гигель, а также депутаты Госдумы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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