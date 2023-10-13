Матвиенко назвала причины торможения перехода к зеленой энергетике

«Попытки “перекроить” мировой энергетический рынок привели к резкому удорожанию ресурсов и ограничению их предложения. Дошло до прямого попустительства диверсиям на объектах энергетической инфраструктуры – я имею в виду и взрыв на газопроводе “Северный поток” и другие, расследование которых ведется непрозрачно и просто закрывается по политическим причинам. Это, конечно же, нужно остановить», – сказала она на сессии «Переход к устойчивой энергетике: ворота в “зеленое” будущее».