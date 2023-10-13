Матвиенко назвала причины торможения перехода к зеленой энергетике
Переход к зеленой энергетике затруднен из-за попыток ряда государств монополизировать и политизировать эту тематику, заявила председатель Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко на парламентском форуме G20 в Нью-Дели (Индия).
«Попытки “перекроить” мировой энергетический рынок привели к резкому удорожанию ресурсов и ограничению их предложения. Дошло до прямого попустительства диверсиям на объектах энергетической инфраструктуры – я имею в виду и взрыв на газопроводе “Северный поток” и другие, расследование которых ведется непрозрачно и просто закрывается по политическим причинам. Это, конечно же, нужно остановить», – сказала она на сессии «Переход к устойчивой энергетике: ворота в “зеленое” будущее».
Также, по словам Матвиенко, губительное влияние на рынок оказывают санкции. «Это тупиковый путь, и, в конечном счете, от санкций страдают сами инициаторы. Темпы экономического роста Еврозоны, например, существенно снизились на фоне отказа от дешевых российских ресурсов. Вместо “зеленого перехода” теперь, после отказа от атомной энергии, в ряде стран теперь возвращаются к эксплуатации “грязных” угольных электростанций», – отметила председатель СФ.
Экономика России же, по ее словам, напротив, уверенно восстанавливается. Матвиенко подтвердила готовность России «добиться решения стратегической задачи – обеспечить до 2060 г. полную углеродную нейтральность».
Парламентский форум G20 в Индии проходит 12-14 октября. Тема мероприятия – «Одна Земля. Одна семья. Одно будущее». Валентина Матвиенко возглавляет российскую делегацию. В составе делегации – первый зампред СФ Андрей Турчак, зампред Константин Косачев и член комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Татьяна Гигель, а также депутаты Госдумы.