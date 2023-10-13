«Балтика» подала иски к «Панагии» и Jägermeister об отзыве прав на товарные знаки
Пивоваренная компания «Балтика» и структура Carlsberg подала иски в суд о прекращении охраны нескольких товарных знаков, которые принадлежат краснодарскому винзаводу «Панагия» и немецкому алкогольному бренду Jägermeister. Это следует из картотеки дел.
В судебных материалах сообщается, что в иске к «Панагии» «Балтика» просит прекратить права на товарный знак Lavbeer. У Jägermeister пивоваренная компания хочет аннулировать охрану логотипа с оленем и крестом над его рогами. Иск к краснодарскому винзаводу суд принял в производство, а заявление о логотипе немецкой компании оставили без движения. «Балтика» отказалась от комментариев.
Ранее пивоваренная компания получила отказ в регистрации защиты товарного знака для пива Brew Moose, которое производит компания «Ар си брю» (принадлежала ранее датскому холдингу Carlsberg). На логотипе пива изображен лось. Отказ может быть связан со сходством задумки с логотипом Jägermeister.
«Балтика» также производит пиво марки LAV. Этот бренд входит в перечень марок, от которых компания должна отказаться до 1 апреля 2024 г. из-за разрыва лицензионного соглашения на использование со стороны Carlsberg.
Carlsberg расторг соглашение с «Балтикой» о производстве и продаже продукции под международными и региональными брендами группы 3 октября. Опрошенные «Ведомостями» эксперты сообщили ранее, что российская пивоваренная компания больше не сможет использовать марки Tuborg, Kronenbourg, Seth & Riley’s Garage, Holsten и LAV.