«Балтика» подала иски к «Панагии» и Jägermeister об отзыве прав на товарные знаки

В судебных материалах сообщается, что в иске к «Панагии» «Балтика» просит прекратить права на товарный знак Lavbeer. У Jägermeister пивоваренная компания хочет аннулировать охрану логотипа с оленем и крестом над его рогами. Иск к краснодарскому винзаводу суд принял в производство, а заявление о логотипе немецкой компании оставили без движения. «Балтика» отказалась от комментариев.