Глава JPMorgan заявил о самом опасном времени за десятилетия

После начала спецоперации на Украине Даймон в своем ежегодном послании акционерам говорил, что JPMorgan может потерять около $1 млрд на своем бизнесе в России. Даймон тогда предупредил, что значительное влияние на мировую экономику и геополитику может оказать сочетание трех факторов: восстановление США от последствий пандемии COVID-19, высокая инфляция, которая приводит к повышению процентных ставок и сворачиванию антикризисной программы выкупа активов, а также конфликт на Украине и сопутствующий гуманитарный кризис.