Глава JPMorgan заявил о самом опасном времени за десятилетия
Боевые действия на Украине и нападение группировки «Хамас» на Израиль могут иметь далеко идущие последствия, возможно, речь идет о самом опасном времени за десятилетия, заявил генеральный директор JPMorgan Джейми Даймон в отчете за III квартал.
События на Украине и Ближнем Востоке могут иметь далеко идущие последствия для энергетических и продовольственных рынков, мировой торговли и геополитических отношений, считает Даймон.
«Возможно, это самое опасное время, которое мир видел за последние десятилетия. Хотя мы надеемся на лучшее, мы готовим фирму к широкому спектру результатов, чтобы мы могли стабильно предоставлять услуги клиентам независимо от окружающей среды», – говорится в отчете.
После начала спецоперации на Украине Даймон в своем ежегодном послании акционерам говорил, что JPMorgan может потерять около $1 млрд на своем бизнесе в России. Даймон тогда предупредил, что значительное влияние на мировую экономику и геополитику может оказать сочетание трех факторов: восстановление США от последствий пандемии COVID-19, высокая инфляция, которая приводит к повышению процентных ставок и сворачиванию антикризисной программы выкупа активов, а также конфликт на Украине и сопутствующий гуманитарный кризис.