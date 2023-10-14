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Бизнес

Глава JPMorgan заявил о самом опасном времени за десятилетия

Ведомости

Боевые действия на Украине и нападение группировки «Хамас» на Израиль могут иметь далеко идущие последствия, возможно, речь идет о самом опасном времени за десятилетия, заявил генеральный директор JPMorgan Джейми Даймон в отчете за III квартал.

События на Украине и Ближнем Востоке могут иметь далеко идущие последствия для энергетических и продовольственных рынков, мировой торговли и геополитических отношений, считает Даймон.

«Возможно, это самое опасное время, которое мир видел за последние десятилетия. Хотя мы надеемся на лучшее, мы готовим фирму к широкому спектру результатов, чтобы мы могли стабильно предоставлять услуги клиентам независимо от окружающей среды», – говорится в отчете.

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После начала спецоперации на Украине Даймон в своем ежегодном послании акционерам говорил, что JPMorgan может потерять около $1 млрд на своем бизнесе в России. Даймон тогда предупредил, что значительное влияние на мировую экономику и геополитику может оказать сочетание трех факторов: восстановление США от последствий пандемии COVID-19, высокая инфляция, которая приводит к повышению процентных ставок и сворачиванию антикризисной программы выкупа активов, а также конфликт на Украине и сопутствующий гуманитарный кризис.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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