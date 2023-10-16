Японский производитель Fujitsu запустил ликвидацию российского бизнеса
Японский производитель электроники Fujitsu запустил процесс ликвидации российского бизнеса, следует из данных сервиса Rusprofile.
Процесс ликвидации «Фуджитсу технолоджи солюшнз» был запущен в августе 2023 г. и должен завершиться в августе 2024 г.
Российское юрлицо компании было зарегистрировано в 2003 г. 99% в нем принадлежит нидерландской Fujitsu Technology Solutions B.V., 1% записан на немецкую Fujitsu Technology Solutions GMBH. В 2022 г. выручка российской структуры составила 675 млн руб., что на 24% ниже результатов предыдущего года. Убыток компании составил 119 млн руб., тогда как годом ранее она получила прибыль в 63 млн руб. «Фуджитсу технолоджи солюшнз» специализировалась в России на продаже ноутбуков, компьютеров и комплектующих, а также на комплексных решений в ИТ.