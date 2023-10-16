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Японский производитель Fujitsu запустил ликвидацию российского бизнеса

Ведомости

Японский производитель электроники Fujitsu запустил процесс ликвидации российского бизнеса, следует из данных сервиса Rusprofile.

Процесс ликвидации «Фуджитсу технолоджи солюшнз» был запущен в августе 2023 г. и должен завершиться в августе 2024 г.

На ликвидацию российского юрлица обратил внимание РБК. Fujitsu не объявляла о решении полностью уйти из России, однако после начала спецоперации на Украине компания приостановила прямые поставки продукции и услуг.

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Российское юрлицо компании было зарегистрировано в 2003 г. 99% в нем принадлежит нидерландской Fujitsu Technology Solutions B.V., 1% записан на немецкую Fujitsu Technology Solutions GMBH. В 2022 г. выручка российской структуры составила 675 млн руб., что на 24% ниже результатов предыдущего года. Убыток компании составил 119 млн руб., тогда как годом ранее она получила прибыль в 63 млн руб. «Фуджитсу технолоджи солюшнз» специализировалась в России на продаже ноутбуков, компьютеров и комплектующих, а также на комплексных решений в ИТ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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