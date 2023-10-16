РФПИ совместно с Китаем вложат 6 млрд рублей в переработку сельхозкультур

РФПИ объявил об инвестициях в проект совместно с китайскими партнерами в преддверии поездки президента РФ Владимира Путина в Пекин, где с 17 по 18 октября пройдет международный форум «Один пояс – один путь». Ранее сегодня в интервью Медиакорпорации Китая российский лидер заявил о расширении сотрудничества РФ и Китая в сельском хозяйстве. «Мы знаем заинтересованность китайских потребителей не только в продуктах сельхозотрасли, но и в том, чтобы поставлять некоторые продукты, в которых нуждается сама КНР для производства этой сельхозпродукции на своей собственной территории», – отметил он.