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РФПИ совместно с Китаем вложат 6 млрд рублей в переработку сельхозкультур

Ведомости

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и один из крупнейших китайских холдингов инвестируют более 6 млрд руб. в проект строительства завода по переработке сельскохозяйственных культур в Красноярском крае. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Завод будет расположен в городе Назарове. Его строительство запланировано на 2025-2026 гг. Предприятие будет оснащено современным оборудованием, отметили в фонде.

Ожидается, что его мощность составит более 330 000 т продукции в год, включая 140 000 т гидратированного рапсового масла, более 180 000 т рапсового шрота и 2000 т рапсового лецитина. Эта продукция применяется в пищевой и косметической промышленности, а также для изготовления сельскохозяйственных кормов.

Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что предприятие станет «первым маслоэкстракционным заводом в Восточной Сибири, оснащенным с применением передовых технологий и оборудования». По его словам, это позволит «значительно нарастить» поставки продукции на азиатские рынки.

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РФПИ объявил об инвестициях в проект совместно с китайскими партнерами в преддверии поездки президента РФ Владимира Путина в Пекин, где с 17 по 18 октября пройдет международный форум «Один пояс – один путь». Ранее сегодня в интервью Медиакорпорации Китая российский лидер заявил о расширении сотрудничества РФ и Китая в сельском хозяйстве. «Мы знаем заинтересованность китайских потребителей не только в продуктах сельхозотрасли, но и в том, чтобы поставлять некоторые продукты, в которых нуждается сама КНР для производства этой сельхозпродукции на своей собственной территории», – отметил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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