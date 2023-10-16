РФПИ совместно с Китаем вложат 6 млрд рублей в переработку сельхозкультур
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и один из крупнейших китайских холдингов инвестируют более 6 млрд руб. в проект строительства завода по переработке сельскохозяйственных культур в Красноярском крае. Об этом сообщает пресс-служба фонда.
Завод будет расположен в городе Назарове. Его строительство запланировано на 2025-2026 гг. Предприятие будет оснащено современным оборудованием, отметили в фонде.
Ожидается, что его мощность составит более 330 000 т продукции в год, включая 140 000 т гидратированного рапсового масла, более 180 000 т рапсового шрота и 2000 т рапсового лецитина. Эта продукция применяется в пищевой и косметической промышленности, а также для изготовления сельскохозяйственных кормов.
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что предприятие станет «первым маслоэкстракционным заводом в Восточной Сибири, оснащенным с применением передовых технологий и оборудования». По его словам, это позволит «значительно нарастить» поставки продукции на азиатские рынки.
РФПИ объявил об инвестициях в проект совместно с китайскими партнерами в преддверии поездки президента РФ Владимира Путина в Пекин, где с 17 по 18 октября пройдет международный форум «Один пояс – один путь». Ранее сегодня в интервью Медиакорпорации Китая российский лидер заявил о расширении сотрудничества РФ и Китая в сельском хозяйстве. «Мы знаем заинтересованность китайских потребителей не только в продуктах сельхозотрасли, но и в том, чтобы поставлять некоторые продукты, в которых нуждается сама КНР для производства этой сельхозпродукции на своей собственной территории», – отметил он.