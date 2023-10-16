Производитель шоколада «Аленка» получил первый в России халяльный сертификат

Как отмечается на странице органа по сертификации на сайте Роскачества, в России проживает более 20 млн мусульман. В марте 2019 г. вице-премьер, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров по итогам визита в Грозный заявил, что в России и в мире растет спрос на продукцию и услуги, соответствующие требованиям халяль. Тогда со ссылкой на экспертов он отмечал, что к 2030 г. доля халяльной продукции в мире может составить до 20%.