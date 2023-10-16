Производитель шоколада «Аленка» получил первый в России халяльный сертификат
Фабрика «Красный Октябрь», выпускающая шоколад «Аленка», получила халяльный сертификат аккредитованным органом по сертификации «Роскачество – Халяль». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение Роскачества.
«Соответствующий сертификат стал первым в нашей стране, внесенным в федеральную государственную информационную систему Росаккредитации», – говорится в сообщении.
Уточняется, что сертификат выдан на выпуск конфет и шоколад «Аленка», конфет «Грильяжные», «Птичье молоко» и др. В Роскачестве отметили, что проверку производства проводили специалисты подведомственного органа по сертификации Роскачества и эксперты в области шариата.
В Роскачестве пояснили, что признанные халяльными кондитерские изделия не должны содержать в составе желатин, кармин и ряд других пищевых добавок, которые запрещены исламскими нормами.
Как отмечается на странице органа по сертификации на сайте Роскачества, в России проживает более 20 млн мусульман. В марте 2019 г. вице-премьер, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров по итогам визита в Грозный заявил, что в России и в мире растет спрос на продукцию и услуги, соответствующие требованиям халяль. Тогда со ссылкой на экспертов он отмечал, что к 2030 г. доля халяльной продукции в мире может составить до 20%.