«Магнит» запустит свой маркетплейс на базе KazanExpress

Уточняется, что доля KazanExpress на рынке маркетплейсов выросла до 0,3% по итогам первого полугодия 2023 г. Оборот площадки за этот период составил 9,2 млрд руб., что на 7,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным Data Insight на конец 2022 г., маркетплейс входил в число крупнейших площадок по количеству заказов, уступая Wildberries, Ozon, «Яндекс.Маркет», «СберМегаМаркет» и самому «AliExpress Россия». Оборот первых двух маркетплейсов по итогам первого полугодия 2023 г. составил 991,8 млрд и 636 млрд руб. соответственно.