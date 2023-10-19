«Магнит» запустит свой маркетплейс на базе KazanExpress
Сумма сделки не раскрывается. Представитель «Магнита» уточнил, что она будет профинансирована из собственных средств ритейлера.
«На «Магнит Маркете» мы планируем собрать все необходимое, от продуктов питания до товаров для ремонта, которые будут доступны к заказу в пункты выдачи в шаговой доступности от покупателя или с курьерской доставкой», – рассказал директор по электронной коммерции розничной сети «Магнит» Гюванч Донмез.
KazanExpress был запущен в 2017 г. Его владельцами являются структура «AliExpress Россия» – ООО «Агрегатор-Онлайн» (владеет 56,3% ООО «КазаньЭкспресс»), а также владелец казанского холдинга FIX Сергей Еремеев (33,8%) и основатели маркетплейса Линар Хуснуллин (7,8%) и Кевин Ханда (2,1%)
Представитель «Магнита» рассказал, что география и число пунктов выдачи будут кратно увеличены по сравнению с тем, что сейчас есть у KazanExpress, за счет открытия ПВЗ в магазинах «Магнита». По итогам II квартала 2023 г. у «Магнита» есть 28 300 магазинов, из которых 11 700 – подключены к онлайн-доставке. Доля «Магнита», согласно его собственным данным, на продовольственном рынке составляет 12,6%.
Уточняется, что доля KazanExpress на рынке маркетплейсов выросла до 0,3% по итогам первого полугодия 2023 г. Оборот площадки за этот период составил 9,2 млрд руб., что на 7,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным Data Insight на конец 2022 г., маркетплейс входил в число крупнейших площадок по количеству заказов, уступая Wildberries, Ozon, «Яндекс.Маркет», «СберМегаМаркет» и самому «AliExpress Россия». Оборот первых двух маркетплейсов по итогам первого полугодия 2023 г. составил 991,8 млрд и 636 млрд руб. соответственно.