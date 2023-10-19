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«Магнит» запустит свой маркетплейс на базе KazanExpress

Ведомости

«Магнит» купит маркетплейс KazanExpress и на его базе запустит собственный под новым брендом «Магнит маркет». Об этом «Ведомостям» рассказали представители «Магнита» и AliExpress, который является одним из продавцов «КазаньЭкспресс».

Сумма сделки не раскрывается. Представитель «Магнита» уточнил, что она будет профинансирована из собственных средств ритейлера.

«На «Магнит Маркете» мы планируем собрать все необходимое, от продуктов питания до товаров для ремонта, которые будут доступны к заказу в пункты выдачи в шаговой доступности от покупателя или с курьерской доставкой», – рассказал директор по электронной коммерции розничной сети «Магнит» Гюванч Донмез.

KazanExpress был запущен в 2017 г. Его владельцами являются структура «AliExpress Россия» – ООО «Агрегатор-Онлайн» (владеет 56,3% ООО «КазаньЭкспресс»), а также владелец казанского холдинга FIX Сергей Еремеев (33,8%) и основатели маркетплейса Линар Хуснуллин (7,8%) и Кевин Ханда (2,1%)

Представитель «Магнита» рассказал, что география и число пунктов выдачи будут кратно увеличены по сравнению с тем, что сейчас есть у KazanExpress, за счет открытия ПВЗ в магазинах «Магнита». По итогам II квартала 2023 г. у «Магнита» есть 28 300 магазинов, из которых 11 700 – подключены к онлайн-доставке. Доля «Магнита», согласно его собственным данным, на продовольственном рынке составляет 12,6%.

Уточняется, что доля KazanExpress на рынке маркетплейсов выросла до 0,3% по итогам первого полугодия 2023 г. Оборот площадки за этот период составил 9,2 млрд руб., что на 7,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным Data Insight на конец 2022 г., маркетплейс входил в число крупнейших площадок по количеству заказов, уступая Wildberries, Ozon, «Яндекс.Маркет», «СберМегаМаркет» и самому «AliExpress Россия». Оборот первых двух маркетплейсов по итогам первого полугодия 2023 г. составил 991,8 млрд и 636 млрд руб. соответственно. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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