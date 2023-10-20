«Балтика» добилась принятия обеспечительных мер в отношении Carlsberg

«Балтика» добилась принятия обеспечительных мер в отношении CarlsbergCarlsberg пока не сможет расторгнуть в России соглашения на бренды, считают юристы
Пивоваренная компания «Балтика» добилась в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области принятия обеспечительных мер в отношении Carlsberg Breweries A/S, следует из картотеки арбитражных дел. Прошение компании было удовлетворено 19 октября, а сам иск был подан 17 октября. Других подробностей в деле пока нет.
Представитель «Балтики» отказался от комментариев. В пресс-службе Carlsberg, а также Роспатента и Росимущества (ведомства заявлены как третьи и иные лица в процессе) не предоставили оперативного ответа на запрос «Ведомостей».
4 октября датский холдинг Carlsberg Group сообщил, что уведомил «Балтику» о расторжении лицензионных соглашений о производстве и продаже продукции под международными и региональными брендами группы. Из заявления компании следовало, что это ответ на указ президента России Владимира Путина от 16 июля 2023 г., согласно которому «Балтика» передается во временное управление Росимуществу.
После того как Путин подписал указ о передаче во временное управление государства долей, принадлежащих структурам Carlsberg Group, президентом «Балтики» стал Таймураз Боллоев, который руководил компанией с 1991 по 2004 г. После этого в Carlsberg Group сообщили, что смена руководства на российском предприятии произошла без ведома и одобрения холдинга.
Также в октябрьском релизе Carlsberg говорилось, что российская пивоваренная компания имеет право распродать уже имеющиеся запасы и материалы под брендами Carlsberg до 1 апреля 2024 г.
В сентябре этого года «Балтика» пыталась в арбитраже Санкт-Петербурга и Ленинградской области добиться от Роспатента запрета на внесение изменений в договоры на использование товарных знаков Tuborg, Kronenbourg, Seth & Riley’s Garage, Holsten и LAV. Тогда суд отказался вводить обеспечительные меры, т. к. посчитал, что эти требования истца носят преждевременный характер, направленный на предотвращение будущих последствий, которые еще не наступили.
Рассмотрение дела продолжается, предварительное заседание намечено на 7 февраля 2024 г. Из материалов дела следует, что лицензионный договор по марке Tuborg действует до 31 декабря 2023 г., по Kronenbourg – до 31 января 2025 г., на Holsten – до 31 декабря 2034 г. и на LAV – до 31 декабря 2026 г.
«Балтика» основана в 1990 г., к настоящему моменту на 100% принадлежит Carlsberg Group. Компания выпускает пиво под брендами «Балтика», Tuborg, Zatecky Gus, Kronenbourg 1664 и др. В 2022 г. ее выручка увеличилась на 22% до 101 млрд руб., чистая прибыль за этот период составила 10 млрд руб.
Поскольку к участию в деле в качестве третьего лица привлечен Роспатент, можно предположить, что дело касается интеллектуальной собственности и связано, в частности, с расторжением действующих в настоящее время лицензионных договоров на использование товарных знаков Carsberg и Tuborg, считает руководитель судебно-претензионного направления компании «Онлайн Патент» Александра Пелих. Обеспечительные меры могут быть направлены на запрет Роспатенту осуществлять регистрационные действия в отношении договоров, считает она.
С ней согласен управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин. По его словам, если «Балтика» считает, что принятое в одностороннем порядке решение Carlsberg о расторжении лицензионных договоров может привести к нарушению ее интересов и причинить значительный материальный ущерб в связи с невозможностью производства и реализации уже произведенной продукции, она может потребовать временного запрета расторгать такие лицензионные соглашения на использование зарегистрированных торговых марок. Запрет продлится до тех пор, пока обеспечительные меры не будут сняты по требованию ответчика или же по завершении спора. А пока меры действуют, «Балтика» де-юре может использовать спорные товарные знаки в российской юрисдикции, говорит Федюкин.