«Балтика» добилась принятия обеспечительных мер в отношении Carlsberg

С ней согласен управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин. По его словам, если «Балтика» считает, что принятое в одностороннем порядке решение Carlsberg о расторжении лицензионных договоров может привести к нарушению ее интересов и причинить значительный материальный ущерб в связи с невозможностью производства и реализации уже произведенной продукции, она может потребовать временного запрета расторгать такие лицензионные соглашения на использование зарегистрированных торговых марок. Запрет продлится до тех пор, пока обеспечительные меры не будут сняты по требованию ответчика или же по завершении спора. А пока меры действуют, «Балтика» де-юре может использовать спорные товарные знаки в российской юрисдикции, говорит Федюкин.