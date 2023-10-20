Лукашенко заявил о начале выпуска новой марки авто в Белоруссии
В Белоруссии начали производить новую марку легковых автомобилей, заявил президент республики Александр Лукашенко на совещании, передает агентство «Белта».
«В ближайшее время покажем народу. Начали новую марку автомобилей производить. Вот видите, как жизнь повернулась: автомобили востребованы», – сказал он.
Лукашенко напомнил, что в республике намерены создать производство в сотрудничестве с китайской FAW Group под брендом Hongqi. Мощности же производству Geely планируют увеличить с 30 000 – 40 000 до 120 000 авто в год, добавил он.
Белорусско-китайская компания «Белджи» открыла серийное производство легковых автомобилей Geely в Белоруссии осенью 2017 г. на заводе в 70 км от Минска. Тогда в компании отмечали, что 90% продукции будет ориентировано на российский рынок. Производство включает сварку, окраску, линии сборки интерьера, шасси и общей сборки машин.
До этого Минск пытался собирать автомобили Ford, Skoda и иранский Samand, однако все проекты по разным причинам были закрыты.