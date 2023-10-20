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Бизнес

Белоусов разделил российский бизнес на «крысить», «хрючить» и «копытить»

Ведомости

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов во время пленарной сессии экспортного форума «Сделано в России», посвященной теме «Единороги на рынках будущего», рассказал о классификации российского бизнеса, которую дал его знакомый в начале 1990-х гг. Трансляция мероприятия шла на сайте форума. 

«Есть три вида [бизнеса]: «крысить», «хрючить» и «копытить», – сказал Белоусов. Он добавил, что успешно использует эту классификацию до сих пор.

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Первый вице-премьер пояснил, что «крысить» означает «налетели, съели и побежали на другую кучу», «хрючить» – «это когда корыто есть, и все припадают к нему и отгоняют друг друга», а «копытить» – «когда олень из-под льда добывает кусочек ягеля, долго стучит, выковыривая». По словам Белоусова, к российскому бизнесу не может применяться понятие «единорожить». Он добавил, что история «единорога» – это про то, как «технологическая Золушка стала тещей короля».

Рассуждения Белоусова были посвящены вопросам, в какой среде «могут расти единороги» и как должна выглядеть такая «экосистема». Он отметил, что идея создания такой среды появилась в середине 2021 г., а «вышла на первый план» в 2022 г. «по понятным причинам». 

«Единороги» – стартапы с рыночной стоимостью $1 млрд и более. Термин применяется с начала 2010-х гг. Согласно исследованию Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, по состоянию на конец июня 2023 г. наибольшее число компаний-единорогов находилось в США (745) и Китае (304). Всего в мире существует 1531 стартап стоимостью более $1 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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