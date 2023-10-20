Белоусов разделил российский бизнес на «крысить», «хрючить» и «копытить»

Первый вице-премьер пояснил, что «крысить» означает «налетели, съели и побежали на другую кучу», «хрючить» – «это когда корыто есть, и все припадают к нему и отгоняют друг друга», а «копытить» – «когда олень из-под льда добывает кусочек ягеля, долго стучит, выковыривая». По словам Белоусова, к российскому бизнесу не может применяться понятие «единорожить». Он добавил, что история «единорога» – это про то, как «технологическая Золушка стала тещей короля».