Белоусов разделил российский бизнес на «крысить», «хрючить» и «копытить»
Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов во время пленарной сессии экспортного форума «Сделано в России», посвященной теме «Единороги на рынках будущего», рассказал о классификации российского бизнеса, которую дал его знакомый в начале 1990-х гг. Трансляция мероприятия шла на сайте форума.
«Есть три вида [бизнеса]: «крысить», «хрючить» и «копытить», – сказал Белоусов. Он добавил, что успешно использует эту классификацию до сих пор.
Первый вице-премьер пояснил, что «крысить» означает «налетели, съели и побежали на другую кучу», «хрючить» – «это когда корыто есть, и все припадают к нему и отгоняют друг друга», а «копытить» – «когда олень из-под льда добывает кусочек ягеля, долго стучит, выковыривая». По словам Белоусова, к российскому бизнесу не может применяться понятие «единорожить». Он добавил, что история «единорога» – это про то, как «технологическая Золушка стала тещей короля».
Рассуждения Белоусова были посвящены вопросам, в какой среде «могут расти единороги» и как должна выглядеть такая «экосистема». Он отметил, что идея создания такой среды появилась в середине 2021 г., а «вышла на первый план» в 2022 г. «по понятным причинам».
«Единороги» – стартапы с рыночной стоимостью $1 млрд и более. Термин применяется с начала 2010-х гг. Согласно исследованию Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, по состоянию на конец июня 2023 г. наибольшее число компаний-единорогов находилось в США (745) и Китае (304). Всего в мире существует 1531 стартап стоимостью более $1 млрд.