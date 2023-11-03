Узбекистан в 2023 году импортирует более 1 млн т нефти и нефтепродуктов из России
Узбекистан планирует увеличить объем импорта нефти и нефтепродуктов из России в 2023 г. до более чем 1 млн т, сообщил журналистам в кулуарах XVI Евразийского экономического форума в Самарканде министр энергетики республики Журабек Мирзамахмудов.
«Нефть и нефтепродукты мы в целом рассматриваем, более 1 млн т», – сказал он.
Он не уточнил, какой объем нефти и нефтепродуктов был импортирован в прошлом году, но отметил, что объем поставок был «немного меньше».
Министр также сообщил, что Узбекистан в этом году уже импортировал из России транзитом через Казахстан около 300 млн куб. м газа.
Как писали «Ведомости», в 2023 г. Узбекистан договорился с «Газпром нефтью» о поставке 300 000 т нефти. Об этом в конце апреля сообщил начальник главного управления Минэнерго Узбекистана Атхамжон Убайдуллаев. В марте этого года «Казтрансойл» сообщал, что планирует поставить в Узбекистан транзитом из России 250 000 т российской нефти. Но уже в августе директор департамента по транспортировке «Казтрансойла» Абай Бейсембаев заявил, что план транспортировки российской нефти в Узбекистан на этот год снижен до 180 000 т. В первом полугодии было поставлено 48 500 т нефти из России, а во втором планируется прокачать 131 500 т.
В июне «Газпром» и правительство Узбекистана заключили контракт на поставку в республику российского газа транзитом через Казахстан. Двухлетний контракт между «Газпром экспортом» (дочерняя компания «Газпрома») и компанией «Узгазтрейд» предусматривает поставки российского газа с 1 октября 2023 г. в объеме 9 млн куб. в сутки. Годовой объем поставок по контракту составит около 2,8 млрд куб. м.