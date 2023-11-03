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Узбекистан в 2023 году импортирует более 1 млн т нефти и нефтепродуктов из России

Ведомости

Узбекистан планирует увеличить объем импорта нефти и нефтепродуктов из России в 2023 г. до более чем 1 млн т, сообщил журналистам в кулуарах XVI Евразийского экономического форума в Самарканде министр энергетики республики Журабек Мирзамахмудов.

«Нефть и нефтепродукты мы в целом рассматриваем, более 1 млн т», – сказал он.

Он не уточнил, какой объем нефти и нефтепродуктов был импортирован в прошлом году, но отметил, что объем поставок был «немного меньше».

Министр также сообщил, что Узбекистан в этом году уже импортировал из России транзитом через Казахстан около 300 млн куб. м газа.

Как писали «Ведомости», в 2023 г. Узбекистан договорился с «Газпром нефтью» о поставке 300 000 т нефти. Об этом в конце апреля сообщил начальник главного управления Минэнерго Узбекистана Атхамжон Убайдуллаев. В марте этого года «Казтрансойл» сообщал, что планирует поставить в Узбекистан транзитом из России 250 000 т российской нефти. Но уже в августе директор департамента по транспортировке «Казтрансойла» Абай Бейсембаев заявил, что план транспортировки российской нефти в Узбекистан на этот год снижен до 180 000 т. В первом полугодии было поставлено 48 500 т нефти из России, а во втором планируется прокачать 131 500 т.

В июне «Газпром» и правительство Узбекистана заключили контракт на поставку в республику российского газа транзитом через Казахстан. Двухлетний контракт между «Газпром экспортом» (дочерняя компания «Газпрома») и компанией «Узгазтрейд» предусматривает поставки российского газа с 1 октября 2023 г. в объеме 9 млн куб. в сутки. Годовой объем поставок по контракту составит около 2,8 млрд куб. м.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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