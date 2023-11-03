Узбекистан в 2023 году импортирует более 1 млн т нефти и нефтепродуктов из России

Как писали «Ведомости», в 2023 г. Узбекистан договорился с «Газпром нефтью» о поставке 300 000 т нефти. Об этом в конце апреля сообщил начальник главного управления Минэнерго Узбекистана Атхамжон Убайдуллаев. В марте этого года «Казтрансойл» сообщал, что планирует поставить в Узбекистан транзитом из России 250 000 т российской нефти. Но уже в августе директор департамента по транспортировке «Казтрансойла» Абай Бейсембаев заявил, что план транспортировки российской нефти в Узбекистан на этот год снижен до 180 000 т. В первом полугодии было поставлено 48 500 т нефти из России, а во втором планируется прокачать 131 500 т.