Правительство внесло в Думу проект об исключении дублирующих проверок бизнеса

Как отмечается в пояснительной записке, сейчас органы внутренних дел могут возбуждать и рассматривать дела по 663 составам административных правонарушений, при этом 197 из них выражаются в нарушении обязательных требований, оценка соблюдения которых осуществляется и надзорными органами. Документ направлен на исключение из компетенции полиции полномочий по рассмотрению дел о тех административных правонарушениях, которые выражаются в неисполнении обязательных требований, оценка соблюдения которых осуществляется прежде всего надзорными органами, а также закреплена одновременно за полицией и за контрольными органами.