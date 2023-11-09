Правительство внесло в Думу проект об исключении дублирующих проверок бизнеса

Правительство внесло в Думу проект об исключении дублирующих проверок бизнесаМВД лишат возможности рассматривать дела по 46 составам КоАП
Правительство России внесло в Госдуму законопроект, который исключает дублирование полномочий МВД и контрольно-надзорных органов в области производства по делам об административных правонарушениях.
Как отмечается в пояснительной записке, сейчас органы внутренних дел могут возбуждать и рассматривать дела по 663 составам административных правонарушений, при этом 197 из них выражаются в нарушении обязательных требований, оценка соблюдения которых осуществляется и надзорными органами. Документ направлен на исключение из компетенции полиции полномочий по рассмотрению дел о тех административных правонарушениях, которые выражаются в неисполнении обязательных требований, оценка соблюдения которых осуществляется прежде всего надзорными органами, а также закреплена одновременно за полицией и за контрольными органами.
Внесение документа ранее сегодня анонсировала пресс-служба правительства. Там пояснили, что на первом этапе из КоАП РФ предложено исключить 46 составов, связанных с дублирующими полномочиями. Остальные составы будут проанализированы на предмет «обеспечения необходимого уровня безопасности» при последующем исключении дублирующих полномочий.
Во внесенном законопроекте предлагается исключить из сферы ведения МВД РФ составы административных правонарушений:
в области охраны собственности (ст. 7.1, ч. 2 ст. 7.3, ст. 7.4, 7.6, 7.7, 7.9, 7.11 КоАП и др.);
охраны окружающей среды, природопользования и обращения с животными (ст. 8.5, 8.22, 8.23 КоАП);
правонарушений на транспорте (ч. 2 и 4 ст. 11.1, ч. 1 – 4 ст. 11.3, ч. 2 ст. 11.6, ст. 11.14 КоАП);
в области предпринимательской деятельности (ч. 3 и 4 ст. 14.1, ч.1 и 2 ст. 14.17, ст. 14.18, 14.26, ч.1 и 5 ст. 14.34 КоАП и др.);
в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (ст. 15.13 и 15.14 КоАП).
При этом за полицией предлагается сохранить полномочия по возбуждению и рассмотрению дел об административных правонарушениях, которые посягают на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, в области охраны окружающей среды (ч. 1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 статьи 8.2, 8.3, 8.6 КоАП и др.), в области связи и информации, незаконного оборота алкогольной и табачной продукции и др.
«Это продолжение масштабной реформы, которая сегодня реализуется по поручению президента. <...> За счет применения риск-ориентированного подхода проверки проводятся только в случаях, когда есть риск нарушения законодательства. Чтобы эта система работала, контроль в отношении предпринимателей должны осуществлять только профильные ведомства. Для этого мы исключаем дублирующие полномочия, когда к бизнесу приходят и контрольные органы, и полиция», – прокомментировал проект зампред правительства Дмитрий Григоренко.
Законопроект был подготовлен кабмином совместно с Генпрокуратурой и МВД.
В ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент России Владимир Путин затронул проблему, что в сфере проверок бизнеса происходит «подмена понятий», так как вместо контрольно-надзорных органов к предпринимателям стали приходить правоохранители. В связи с этим Путин призвал правительство вместе с Генпрокуратурой и МВД дополнительно закрепить в законодательстве норму о том, что проверки должны проводиться только профильными ведомствами.
Тогда же президент предложил отменить проверки бизнеса, если он не связан с высокими рисками причинения вреда человеку и окружающей среде. Он отметил, что в России значительно снизилось число проверок бизнеса. В 2022 г. было 339 000 проверочных мероприятий, что на 20% меньше, чем в ковидном 2020 г., и почти в пять раз меньше, чем в 2019 г.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в свою очередь заявил, что правительство закрепит законодательно норму проведения проверок предпринимателей только за профильными ведомствами. Несмотря на введение моратория на проверки, российские предприниматели продемонстрировали ответственность и добросовестность в своей работе, подчеркивал он ранее.