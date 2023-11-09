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Бизнес

Правительство внесло в Думу проект об исключении дублирующих проверок бизнеса

МВД лишат возможности рассматривать дела по 46 составам КоАП
Денис Куренев
Андрей Гордеев / Ведомости

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, который исключает дублирование полномочий МВД и контрольно-надзорных органов в области производства по делам об административных правонарушениях.

Как отмечается в пояснительной записке, сейчас органы внутренних дел могут возбуждать и рассматривать дела по 663 составам административных правонарушений, при этом 197 из них выражаются в нарушении обязательных требований, оценка соблюдения которых осуществляется и надзорными органами. Документ направлен на исключение из компетенции полиции полномочий по рассмотрению дел о тех административных правонарушениях, которые выражаются в неисполнении обязательных требований, оценка соблюдения которых осуществляется прежде всего надзорными органами, а также закреплена одновременно за полицией и за контрольными органами.

Внесение документа ранее сегодня анонсировала пресс-служба правительства. Там пояснили, что на первом этапе из КоАП РФ предложено исключить 46 составов, связанных с дублирующими полномочиями. Остальные составы будут проанализированы на предмет «обеспечения необходимого уровня безопасности» при последующем исключении дублирующих полномочий.

Во внесенном законопроекте предлагается исключить из сферы ведения МВД РФ составы административных правонарушений:

  • в области охраны собственности (ст. 7.1, ч. 2 ст. 7.3, ст. 7.4, 7.6, 7.7, 7.9, 7.11 КоАП и др.);

  • охраны окружающей среды, природопользования и обращения с животными (ст. 8.5, 8.22, 8.23 КоАП);

  • правонарушений на транспорте (ч. 2 и 4 ст. 11.1, ч. 1 – 4 ст. 11.3, ч. 2 ст. 11.6, ст. 11.14 КоАП);

  • в области предпринимательской деятельности (ч. 3 и 4 ст. 14.1, ч.1 и 2 ст. 14.17, ст. 14.18, 14.26, ч.1 и 5 ст. 14.34 КоАП и др.);

  • в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (ст. 15.13 и 15.14 КоАП).

При этом за полицией предлагается сохранить полномочия по возбуждению и рассмотрению дел об административных правонарушениях, которые посягают на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, в области охраны окружающей среды (ч. 1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 статьи 8.2, 8.3, 8.6 КоАП и др.), в области связи и информации, незаконного оборота алкогольной и табачной продукции и др.

«Это продолжение масштабной реформы, которая сегодня реализуется по поручению президента. <...> За счет применения риск-ориентированного подхода проверки проводятся только в случаях, когда есть риск нарушения законодательства. Чтобы эта система работала, контроль в отношении предпринимателей должны осуществлять только профильные ведомства. Для этого мы исключаем дублирующие полномочия, когда к бизнесу приходят и контрольные органы, и полиция», – прокомментировал проект зампред правительства Дмитрий Григоренко.

Законопроект был подготовлен кабмином совместно с Генпрокуратурой и МВД.

В ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент России Владимир Путин затронул проблему, что в сфере проверок бизнеса происходит «подмена понятий», так как вместо контрольно-надзорных органов к предпринимателям стали приходить правоохранители. В связи с этим Путин призвал правительство вместе с Генпрокуратурой и МВД дополнительно закрепить в законодательстве норму о том, что проверки должны проводиться только профильными ведомствами.

Правительство закрепит проверки бизнеса за профильными ведомствами

Поручение об этом дал президент Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФа

Тогда же президент предложил отменить проверки бизнеса, если он не связан с высокими рисками причинения вреда человеку и окружающей среде. Он отметил, что в России значительно снизилось число проверок бизнеса. В 2022 г. было 339 000 проверочных мероприятий, что на 20% меньше, чем в ковидном 2020 г., и почти в пять раз меньше, чем в 2019 г.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в свою очередь заявил, что правительство закрепит законодательно норму проведения проверок предпринимателей только за профильными ведомствами. Несмотря на введение моратория на проверки, российские предприниматели продемонстрировали ответственность и добросовестность в своей работе, подчеркивал он ранее.

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