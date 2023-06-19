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Правительство закрепит проверки бизнеса за профильными ведомствами

Ведомости

Правительство РФ закрепит законодательно норму проведения проверок предпринимателей только за профильными ведомствами. Об этом сообщил председатель правительства Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

«Должны прекратиться плановые и внеплановые проверки, если только их деятельность не связана с высокими рисками причинения вреда гражданам и окружающей среде. Заменим их профилактическими мерами и закрепим в законодательстве норму о том, что проверки проводятся только профильными ведомствами», – сообщил Мишустин.

В ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент Владимир Путин поднял проблему, что в сфере проверок бизнеса происходит «подмена понятий», так как вместо контрольно-надзорных органов к предпринимателям стали приходить правоохранители. В связи с этим Путин призвал правительство вместе с Генпрокуратурой и МВД дополнительно закрепить в законодательстве норму о том, что проверки должны проводиться только профильными ведомствами.

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«Проверок, говорим, не будет, а на практике оказывается, что будет, только называется по-другому и другие люди приходят. Конечно, это подрывает доверие бизнеса к реформе контрольно-надзорной сферы, сказывается на работе бизнеса», – подчеркнул президент.

Тогда же президент предложил отменить проверки бизнеса, если он не связан с высокими рисками причинения вреда человеку и окружающей среде. Он отметил, что в России значительно снизилось число проверок бизнеса. В 2022 г. было 339 000 проверочных мероприятий, что на 20% меньше, чем в ковидном 2020 г., и почти в пять раз меньше, чем в 2019 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных