Правительство закрепит проверки бизнеса за профильными ведомствами
Правительство РФ закрепит законодательно норму проведения проверок предпринимателей только за профильными ведомствами. Об этом сообщил председатель правительства Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
«Должны прекратиться плановые и внеплановые проверки, если только их деятельность не связана с высокими рисками причинения вреда гражданам и окружающей среде. Заменим их профилактическими мерами и закрепим в законодательстве норму о том, что проверки проводятся только профильными ведомствами», – сообщил Мишустин.
В ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент Владимир Путин поднял проблему, что в сфере проверок бизнеса происходит «подмена понятий», так как вместо контрольно-надзорных органов к предпринимателям стали приходить правоохранители. В связи с этим Путин призвал правительство вместе с Генпрокуратурой и МВД дополнительно закрепить в законодательстве норму о том, что проверки должны проводиться только профильными ведомствами.
«Проверок, говорим, не будет, а на практике оказывается, что будет, только называется по-другому и другие люди приходят. Конечно, это подрывает доверие бизнеса к реформе контрольно-надзорной сферы, сказывается на работе бизнеса», – подчеркнул президент.
Тогда же президент предложил отменить проверки бизнеса, если он не связан с высокими рисками причинения вреда человеку и окружающей среде. Он отметил, что в России значительно снизилось число проверок бизнеса. В 2022 г. было 339 000 проверочных мероприятий, что на 20% меньше, чем в ковидном 2020 г., и почти в пять раз меньше, чем в 2019 г.