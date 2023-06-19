Правительство закрепит проверки бизнеса за профильными ведомствами

Тогда же президент предложил отменить проверки бизнеса, если он не связан с высокими рисками причинения вреда человеку и окружающей среде. Он отметил, что в России значительно снизилось число проверок бизнеса. В 2022 г. было 339 000 проверочных мероприятий, что на 20% меньше, чем в ковидном 2020 г., и почти в пять раз меньше, чем в 2019 г.