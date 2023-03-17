Правительство продлило мораторий на плановые проверки на восемь лет

13 марта Мишустин подписал постановление, снимающее запрет на изменение обязательных требований к бизнесу, не попавших под «регуляторную гильотину» – инструмент по пересмотру и оптимизации обязательных требований к бизнесу, работающий в России с 2019 г. После подписания документа бизнес теперь может инициировать упрощение обязательных требований, которые раньше нельзя было корректировать, не переиздав сам нормативный акт целиком.