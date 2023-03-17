Правительство продлило мораторий на плановые проверки на восемь лет
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что плановые проверки бизнеса в ближайшие восемь лет будут проводиться только на объектах высокого риска.
«Правительство продолжает снижать административную нагрузку на хозяйствующие субъекты. В ближайшие восемь лет плановые проверки будут проводиться только в отношении тех контролируемых лиц, чьи объекты отнесены к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска», – сказал Мишустин на заседании кабмина.
Премьер-министр подчеркнул, что решение является частью реформы контрольно-надзорной деятельности и направлено на дальнейшее снижение нагрузки на бизнес. В частности, во входящих в высокую группу риска образовательных учреждениях могут проводиться профилактические визиты вместо плановых проверок – в их результате могут выноситься только предписания об устранении выявленных нарушений.
В 2020 г. в России был создан сайт единого реестра надзорных мероприятий в рамках реформы. С его помощью предприниматели могут отслеживать информацию о планирующихся проверках, видеть принятые после них решения, а также у них есть возможность обжаловать их в досудебном порядке.
13 марта Мишустин подписал постановление, снимающее запрет на изменение обязательных требований к бизнесу, не попавших под «регуляторную гильотину» – инструмент по пересмотру и оптимизации обязательных требований к бизнесу, работающий в России с 2019 г. После подписания документа бизнес теперь может инициировать упрощение обязательных требований, которые раньше нельзя было корректировать, не переиздав сам нормативный акт целиком.