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Бизнес

Правительство продлило мораторий на плановые проверки на восемь лет

Ведомости

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что плановые проверки бизнеса в ближайшие восемь лет будут проводиться только на объектах высокого риска.

«Правительство продолжает снижать административную нагрузку на хозяйствующие субъекты. В ближайшие восемь лет плановые проверки будут проводиться только в отношении тех контролируемых лиц, чьи объекты отнесены к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска», – сказал Мишустин на заседании кабмина.

Премьер-министр подчеркнул, что решение является частью реформы контрольно-надзорной деятельности и направлено на дальнейшее снижение нагрузки на бизнес. В частности, во входящих в высокую группу риска образовательных учреждениях могут проводиться профилактические визиты вместо плановых проверок – в их результате могут выноситься только предписания об устранении выявленных нарушений.

В 2020 г. в России был создан сайт единого реестра надзорных мероприятий в рамках реформы. С его помощью предприниматели могут отслеживать информацию о планирующихся проверках, видеть принятые после них решения, а также у них есть возможность обжаловать их в досудебном порядке.

13 марта Мишустин подписал постановление, снимающее запрет на изменение обязательных требований к бизнесу, не попавших под «регуляторную гильотину» – инструмент по пересмотру и оптимизации обязательных требований к бизнесу, работающий в России с 2019 г. После подписания документа бизнес теперь может инициировать упрощение обязательных требований, которые раньше нельзя было корректировать, не переиздав сам нормативный акт целиком.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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