Правительство упростило регулирование обязательных требований для бизнеса
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, снимающее запрет на изменение обязательных требований к бизнесу, не попавших под «регуляторную гильотину», сообщила пресс-служба правительства.
«Правительство продолжает снижать административную нагрузку на бизнес. Мы не просто сокращаем количество обязательных требований, но и совместно с предпринимательским сообществом постоянно поддерживаем их в актуальном состоянии», – заявил зампред правительства Дмитрий Григоренко.
Теперь бизнес сможет инициировать упрощение обязательных требований, которые раньше нельзя было корректировать, не переиздав сам нормативный акт целиком. Корректировке должна предшествовать оценка регулирующего воздействия, проведенная Минэком. Изменение допустимо, если оно «не устанавливает новые запреты и ограничения, улучшает положение бизнеса и снижает его затраты», добавили в кабмине.
«Регуляторная гильотина» – это инструмент по пересмотру и оптимизации обязательных требований к бизнесу, который власти России реализуют с 2019 г. В рамках ее первого этапа, завершенного в конце 2020 г., было проанализировано более 318 000 требований, из них более 143 000 отменено. Общая экономия предпринимательского сообщества от отмененных требований составила порядка 200 млрд руб. в год в ценах 2021 г.