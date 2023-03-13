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Бизнес

Правительство упростило регулирование обязательных требований для бизнеса

Ведомости

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, снимающее запрет на изменение обязательных требований к бизнесу, не попавших под «регуляторную гильотину», сообщила пресс-служба правительства.

«Правительство продолжает снижать административную нагрузку на бизнес. Мы не просто сокращаем количество обязательных требований, но и совместно с предпринимательским сообществом постоянно поддерживаем их в актуальном состоянии», – заявил зампред правительства Дмитрий Григоренко.

Теперь бизнес сможет инициировать упрощение обязательных требований, которые раньше нельзя было корректировать, не переиздав сам нормативный акт целиком. Корректировке должна предшествовать оценка регулирующего воздействия, проведенная Минэком. Изменение допустимо, если оно «не устанавливает новые запреты и ограничения, улучшает положение бизнеса и снижает его затраты», добавили в кабмине.

«Регуляторная гильотина» – это инструмент по пересмотру и оптимизации обязательных требований к бизнесу, который власти России реализуют с 2019 г. В рамках ее первого этапа, завершенного в конце 2020 г., было проанализировано более 318 000 требований, из них более 143 000 отменено. Общая экономия предпринимательского сообщества от отмененных требований составила порядка 200 млрд руб. в год в ценах 2021 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных