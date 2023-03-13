Правительство упростило регулирование обязательных требований для бизнеса

«Регуляторная гильотина» – это инструмент по пересмотру и оптимизации обязательных требований к бизнесу, который власти России реализуют с 2019 г. В рамках ее первого этапа, завершенного в конце 2020 г., было проанализировано более 318 000 требований, из них более 143 000 отменено. Общая экономия предпринимательского сообщества от отмененных требований составила порядка 200 млрд руб. в год в ценах 2021 г.