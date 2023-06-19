Кремлю предложили реформировать институт бизнес-омбудсмена

Кремлю предложили реформировать институт бизнес-омбудсменаРСПП хочет создать Национальный центр по защите прав предпринимателей
В России предложили вместо должности бизнес-омбудсмена при президенте создать национальный координационный центр по защите прав предпринимателей. Главу же наблюдательного совета центра хотят сделать спецпредставителем главы государства по защите прав бизнеса. Инициатива, по сути, предполагает объединение действующего института уполномоченных по защите прав бизнесменов с АНО «Платформа для работы с обращениями предпринимателей» и цифровой платформой «За бизнес», на которой предприниматели могут жаловаться на давление правоохранителей.
Инициативу о национальном координационном центре разработали в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП). «Ведомости» ознакомились с текстом законопроекта. Его подлинность «Ведомостям» подтвердили собеседник, близкий к РСПП, источник, близкий к администрации президента, а также глава РСПП Александр Шохин.
Создать платформу «За бизнес» публично предлагали на заседании набсовета Агентства стратегических инициатив (АСИ) в январе 2019 г. Через месяц Владимир Путин сказал о ней и в своем послании Федеральному собранию. Оператором по работе стала АНО «Платформа для работы с обращениями предпринимателей», учредителями которой по распоряжению правительства в том же году стали АСИ, РСПП, Торгово-промышленная палата (ТПП), «Деловая Россия», «Опора России», а также Минэкономразвития.
Гендиректором этой «Платформы» является Элина Сидоренко. Именно ее крупные бизнес-объединения – РСПП, ТПП и «Опора России» – в апреле 2022 г. предлагали на пост нового бизнес-омбудсмена вместо Бориса Титова (он сам представляет еще одно объединение – «Деловую Россию»).
Предприниматели на защите бизнеса
Согласно законопроекту РСПП, национальный координационный центр по защите прав предпринимателей должен работать в форме автономной некоммерческой организации (АНО). В состав его учредителей предлагается включить объединения предпринимателей, а также Россию «в лице федерального органа исполнительной власти, уполномоченного правительством по согласованию с президентом».
В национальном центре должен быть сформирован наблюдательный совет, куда войдут представители органов госвласти и бизнес-объединений. Именно набсовет по задумке РСПП вносит на рассмотрение собрания учредителей кандидатуру гендиректора центра, принимает решения о назначении «общественных представителей». Набсовет рассматривает и обобщает предложения по устранению «системных проблем» в регулировании деятельности предпринимателей, устанавливает порядок подачи и рассмотрения жалоб бизнеса, утверждает доклад президенту о работе национального центра.
Набсовет, в том числе его председатель, утверждается президентом на пять лет, одно и то же лицо не может быть председателем более двух сроков подряд – как сейчас бизнес-омбудсмен. В свою очередь, председатель набсовета должен быть по задумке РСПП спецпредставителем президента по защите прав предпринимателей.
Текущее же руководство деятельностью центра должен осуществлять его гендиректор, который назначается собранием учредителей по представлению набсовета. Президент вправе определить в качестве национального центра АНО, которая создана до 1 января 2023 г.
Задачи национального центра в целом схожи с задачами нынешнего уполномоченного по правам бизнеса. Но, кроме того, он должен обеспечивать функционирование цифровой платформы для работы с обращениями предпринимателей «За бизнес».
Поэтому национальный центр рассматривает жалобы от предпринимателей, которые может передать в органы госвласти или должностным лицам, обратиться в суд. Должности уполномоченных по защите прав предпринимателей в регионах предлагается сохранить, но назначаются они по согласованию с этим же центром.
История инициативы
РСПП не только разработал законопроект, но и передал в Кремль свои предложения по реформированию института бизнес-омбудсмена, которые, по сути, повторяют положения разработанного законопроекта. Вопрос о «развитии» института бизнес-омбудсмена поднимался на встрече президента с бюро правления РСПП 16 марта 2023 г. (в открытой части стенограммы на сайте Кремля об этом не говорится), напомнил Шохин в письме на имя президента Владимира Путина (с этим документом также ознакомились «Ведомости»). Срок Титова на должности уполномоченного истек еще в июне 2022 г. (он занял пост в 2012 г.), но решение о назначении его сменщика не принято. До сих пор идет дискуссия относительно целесообразности сохранения в существующем виде должности бизнес-омбудсмена, при том что сохранение региональных уполномоченных, как правило, поддерживается.
Поэтому РСПП в письме на имя Путина также предложил объединить существующий институт с созданными по поручению президента АНО «Платформа для работы с обращениями предпринимателей» и цифровой платформой «За бизнес». Функции уполномоченных и этой цифровой платформы дублируются, поэтому их объединение может повысить эффективность защиты прав предпринимателей, пишет Шохин.
В предложениях говорится об упразднении должности уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей и передаче его функций на негосударственный уровень, с сохранением региональных уполномоченных. Также в письме предлагается в законе закрепить статус АНО «Платформа для работы с обращениями предпринимателей».
В этом письме Шохин уточнил, что предлагается утверждать набсовет АНО указом президента, включая туда представителей бизнес-объединений, руководство Кремля, членов правительства и т. д. В РСПП привели в пример порядок формирования АНО «Россия – страна возможностей» (председателем ее набсовета является Владимир Путин. – «Ведомости»), который, по их мнению, «подтвердил свою эффективность».
Помощник президента Максим Орешкин перенаправил предложения первому вице-премьеру Андрею Белоусову с просьбой проработать обращение, после чего о результатах проинформировать Шохина и Кремль.
Кто тут против
Шохин заявил «Ведомостям», что в РСПП предлагают изменение статуса бизнес-омбудсмена: вместо чиновника и его аппарата создать негосударственную организацию с участием РФ. По его словам, сейчас есть несколько структур, которые занимаются защитой прав предпринимателей, функции которых дублируются.
«Кроме бизнес-омбудсмена это АНО «Платформа для работы с обращениями предпринимателей», где в набсовете руководители четырех ведущих бизнес-объединений, РСПП, ТПП, «Деловой России» и «Опоры России», гендиректор АСИ Светлана Чупшева, первый вице-премьер Андрей Белоусов, министр экономического развития Максим Решетников, помощник президента Максим Орешкин, заместители руководителей четырех правоохранительных структур – Генпрокуратуры, ФСБ, МВД, СКР, – говорит Шохин. – Кроме того, в 2016 г. президентом была создана рабочая группа по правоприменительной практике в предпринимательской сфере во главе с руководителем администрации президента примерно с тем же составом, что и в набсовете «Платформы». Поэтому мы и вышли с предложением попытаться совместить эти структуры и создать один институт – национальный координационный центр».
Состав набсовета этого национального центра и его председателя предлагается назначать указом президента, подтвердил Шохин. По его словам, за основу можно взять уже существующую АНО, вроде «Платформы», либо создать новую организацию, соответственно, передав ей финансирование, которое выделено на бизнес-омбудсмена и его аппарат. Шохин считает, что в целом их инициатива повышает статус защитника интересов предпринимателей – вместо чиновника и его аппарата появляется «мощная структура, куда входят представители правительства, бизнес-объединений, правоохранительных органов».
Бизнес-омбудсмен Борис Титов сказал «Ведомостям», что институту уполномоченного по защите прав предпринимателей нельзя терять статус государственного института и полномочия, которые даны соответствующим федеральным законом. Он не согласен с тем, что создание отдельной АНО повысит статус защитника прав предпринимателей: «Любой, даже очень представительный, но общественный институт не может сравниться с госорганом, полномочия и ответственность которого прописаны отдельным законом».
В нынешнем виде возможностей осуществлять свои функции во взаимодействии с другими органами значительно больше, говорит Титов: «Например, по закону мы можем приостанавливать решения муниципальных властей, участвовать по просьбе предпринимателей в проверках, судах, ходить беспрепятственно в СИЗО. Все госорганы должны отвечать нам в течение 15 рабочих дней и многое другое. Общественный же институт не может обладать такими правами».
«Ведомости» направили запрос пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову.