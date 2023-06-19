Кремлю предложили реформировать институт бизнес-омбудсмена

РСПП не только разработал законопроект, но и передал в Кремль свои предложения по реформированию института бизнес-омбудсмена, которые, по сути, повторяют положения разработанного законопроекта. Вопрос о «развитии» института бизнес-омбудсмена поднимался на встрече президента с бюро правления РСПП 16 марта 2023 г. (в открытой части стенограммы на сайте Кремля об этом не говорится), напомнил Шохин в письме на имя президента Владимира Путина (с этим документом также ознакомились «Ведомости»). Срок Титова на должности уполномоченного истек еще в июне 2022 г. (он занял пост в 2012 г.), но решение о назначении его сменщика не принято. До сих пор идет дискуссия относительно целесообразности сохранения в существующем виде должности бизнес-омбудсмена, при том что сохранение региональных уполномоченных, как правило, поддерживается.