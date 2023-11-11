Регулятор одобрил продажу акций армянской «дочки» МТС

Опрошенные в марте РБК эксперты отмечали, что бизнес в Армении является «заметным» активом российской группы, но его продажа не повлияет существенно на ее показатели из-за несопоставимости по масштабу. Выручка «МТС Армения» за 2022 г. составила 7,9 млрд руб., или же менее 1,5% от выручки всей группы. Чистая прибыль составила 804 млн руб.