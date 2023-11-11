Регулятор одобрил продажу акций армянской «дочки» МТС
Армянская «дочка» МТС подала заявку на продажу акций ранее весной, причем сначала регулятор отклонил ее. Сегодня комиссия сообщила, что дает разрешение на сделку, новая заявка о проведении которой была получена 3 ноября. В результате продажи 100% акций «МТС Армения» перестанет быть частью группы МТС.
Информация о продаже акций оператора появилась еще в 2022 г., указывает издание, причем в числе потенциальных покупателей СМИ называли, например, «Газпром» и 1XBET.
Опрошенные в марте РБК эксперты отмечали, что бизнес в Армении является «заметным» активом российской группы, но его продажа не повлияет существенно на ее показатели из-за несопоставимости по масштабу. Выручка «МТС Армения» за 2022 г. составила 7,9 млрд руб., или же менее 1,5% от выручки всей группы. Чистая прибыль составила 804 млн руб.