В России началась подготовка к производству первых истребителей Checkmate
В России началась подготовка к производству первых образцов легких истребителей пятого поколения Checkmate. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации «Ростех» в преддверии выставки Dubai Airshow – 2023.
«Сегодня конструкторская документация передана на завод-изготовитель, начата подготовка производства первых образцов», – сообщили в госкорпорации (цитата по «РИА Новости»).
Презентация истребителя в России прошла на МАКС-2021, за рубежом – на авиасалоне Dubai Airshow – 2021. В «Ростехе» отметили, что после этого в проект были внесены изменения, в том числе его стоимость и отдельные технические решения. Из-за этого сроки первого вылета были скорректированы.
У Checkmate есть внутрифюзеляжный отсек для авиационных средств поражения класса «воздух — воздух» и «воздух – поверхность». Масса полезной нагрузки машины составляет 7 т, скорость – 1,8 Маха, боевой радиус – 3000 км. Самолет может одновременно поражать до шести целей. Изначально предполагалось, что первый полет Checkmate пройдет 2023 г., а серийное производство начнется в 2025 г. Ключевыми особенностями истребителя являются малозаметность, малая стоимость летного часа, открытая архитектура и высокие показатели по критерию «стоимость-эффективность».