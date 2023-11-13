Газета
Бизнес

Мантуров назвал сроки создания опытного образца истребителя Checkmate

Ведомости

Первый опытный образец легких истребителей пятого поколения Checkmate может быть создан до конца 2025 г. Об этом сообщил вице-премьер – глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Я рассчитываю, что это произойдет до конца 2025 г.», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Мантуров также отметил, что проект был адаптирован с учетом пожеланий зарубежных заказчиков. «За эти два года мы собрали и запросы, и в том числе внесли определенные коррективы в проект для того, чтобы он максимально был адаптирован к запросам заказчиков, которые заинтересованы в однодвигательном самолете», — сказал он, не уточнив, какие именно страны были заинтересованы в покупке самолетов.

Ранее в госкорпорации «Ростех» сообщили, что в России началась подготовка к производству первых образцов легких истребителей пятого поколения Checkmate.

Презентация истребителя в России прошла на МАКС-2021, за рубежом – на авиасалоне Dubai Airshow – 2021. В «Ростехе» отметили, что после этого в проект были внесены изменения, в том числе они касались его стоимости и отдельных технических решений. Из-за этого сроки первого вылета были скорректированы.

У Checkmate есть внутрифюзеляжный отсек для авиационных средств поражения класса «воздух – воздух» и «воздух – поверхность». Масса полезной нагрузки машины составляет 7 т, скорость – 1,8 Маха, боевой радиус – 3000 км. Самолет может одновременно поражать до шести целей. Изначально предполагалось, что первый полет Checkmate пройдет в 2023 г., а серийное производство начнется в 2025 г. Ключевыми особенностями истребителя являются малозаметность, малая стоимость летного часа, открытая архитектура и высокие показатели по критерию «стоимость-эффективность».

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных