Мантуров назвал сроки создания опытного образца истребителя Checkmate

Мантуров также отметил, что проект был адаптирован с учетом пожеланий зарубежных заказчиков. «За эти два года мы собрали и запросы, и в том числе внесли определенные коррективы в проект для того, чтобы он максимально был адаптирован к запросам заказчиков, которые заинтересованы в однодвигательном самолете», — сказал он, не уточнив, какие именно страны были заинтересованы в покупке самолетов.