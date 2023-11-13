Мантуров назвал сроки создания опытного образца истребителя Checkmate
Первый опытный образец легких истребителей пятого поколения Checkmate может быть создан до конца 2025 г. Об этом сообщил вице-премьер – глава Минпромторга Денис Мантуров.
«Я рассчитываю, что это произойдет до конца 2025 г.», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Мантуров также отметил, что проект был адаптирован с учетом пожеланий зарубежных заказчиков. «За эти два года мы собрали и запросы, и в том числе внесли определенные коррективы в проект для того, чтобы он максимально был адаптирован к запросам заказчиков, которые заинтересованы в однодвигательном самолете», — сказал он, не уточнив, какие именно страны были заинтересованы в покупке самолетов.
Ранее в госкорпорации «Ростех» сообщили, что в России началась подготовка к производству первых образцов легких истребителей пятого поколения Checkmate.
Презентация истребителя в России прошла на МАКС-2021, за рубежом – на авиасалоне Dubai Airshow – 2021. В «Ростехе» отметили, что после этого в проект были внесены изменения, в том числе они касались его стоимости и отдельных технических решений. Из-за этого сроки первого вылета были скорректированы.
У Checkmate есть внутрифюзеляжный отсек для авиационных средств поражения класса «воздух – воздух» и «воздух – поверхность». Масса полезной нагрузки машины составляет 7 т, скорость – 1,8 Маха, боевой радиус – 3000 км. Самолет может одновременно поражать до шести целей. Изначально предполагалось, что первый полет Checkmate пройдет в 2023 г., а серийное производство начнется в 2025 г. Ключевыми особенностями истребителя являются малозаметность, малая стоимость летного часа, открытая архитектура и высокие показатели по критерию «стоимость-эффективность».