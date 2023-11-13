Медведев: выручка резидентов «Сколково» превысит 500 млрд рублей

В 2023 г. совокупная выручка резидентов «Сколково» превысит 500 млрд руб. Это на 40% больше, чем годом ранее, когда этот показатель составлял 350 млрд руб. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности и глава попечительского совета «Сколково» Дмитрий Медведев. Трансляция выступления Медведева на заседании попечительского совета велась в прямом эфире.