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Технологии / Бизнес

Медведев: выручка резидентов «Сколково» превысит 500 млрд рублей

Ведомости

В 2023 г. совокупная выручка резидентов «Сколково» превысит 500 млрд руб. Это на 40% больше, чем годом ранее, когда этот показатель составлял 350 млрд руб. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности и глава попечительского совета «Сколково» Дмитрий Медведев. Трансляция выступления Медведева на заседании попечительского совета велась в прямом эфире.

В своем выступлении Медведев также отметил роль участников «Сколково» в программах импортозамещения, которые реализуются в различных отраслях.

По итогам 2022 г. участниками «Сколково» были 3786 компании, более актуальных данных на сайте проекта не указано. В число участников с наиболее высокими финансовыми показателями выходят шеринговые сервисы Whoosh и и «Юрент», образовательные платформы «Нетология» и «Фоксфорд», разработчики «Рдп.ру» и «Инсмарт Технолоджис».

За 2022-2023 гг. экономическая эффективность продуктов «Сколково» для крупных компаний, которые пользуются решениями резидентов инновационного центра, составила 250 млрд руб., рассказал председатель правления фонда «Сколково» Игорь Дроздов на Баркемп-2023 «Национальная технологическая революция 20.35» в Санкт-Петербурге в начале ноября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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