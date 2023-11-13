Медведев: выручка резидентов «Сколково» превысит 500 млрд рублей
В 2023 г. совокупная выручка резидентов «Сколково» превысит 500 млрд руб. Это на 40% больше, чем годом ранее, когда этот показатель составлял 350 млрд руб. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности и глава попечительского совета «Сколково» Дмитрий Медведев. Трансляция выступления Медведева на заседании попечительского совета велась в прямом эфире.
В своем выступлении Медведев также отметил роль участников «Сколково» в программах импортозамещения, которые реализуются в различных отраслях.
По итогам 2022 г. участниками «Сколково» были 3786 компании, более актуальных данных на сайте проекта не указано. В число участников с наиболее высокими финансовыми показателями выходят шеринговые сервисы Whoosh и и «Юрент», образовательные платформы «Нетология» и «Фоксфорд», разработчики «Рдп.ру» и «Инсмарт Технолоджис».
За 2022-2023 гг. экономическая эффективность продуктов «Сколково» для крупных компаний, которые пользуются решениями резидентов инновационного центра, составила 250 млрд руб., рассказал председатель правления фонда «Сколково» Игорь Дроздов на Баркемп-2023 «Национальная технологическая революция 20.35» в Санкт-Петербурге в начале ноября.