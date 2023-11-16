Песков: Путин на встрече с бизнесом обсудил перевод компаний в Россию

В этом году глава государства также встречался с представителями бизнеса на съезде РСПП 16 марта. Это была первая встреча главы государства с представителями деловых кругов с февраля 2022 г. Лейтмотивом съезда стала тема «партнерских отношений» бизнеса и государства, «отличные» результаты компаний за прошлый год и «конструктивное взаимодействие» по финансовым вопросам. Путин похвалил руководителей российского бизнеса, которые в короткие сроки в условиях серьезного внешнего давления сумели перестроить инвестиционные и торговые цепочки, наладили логистические маршруты, открыли новые направления для кооперации и сотрудничества с предсказуемыми добросовестными зарубежными партнерами.