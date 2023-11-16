Песков: Путин на встрече с бизнесом обсудил перевод компаний в Россию
Президент России Владимир Путин на встрече с отечественным бизнесом 15 ноября обсудил повышение инвестиционной привлекательности российской экономики и перевод компаний в юрисдикцию РФ. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Действительно вчера состоялась встреча у президента с представителями крупного бизнеса. Обстоятельный разговор был. <...> Собственно, речь шла о возможных шагах по совершенствованию инвестиционной привлекательности нашей экономики, по созданию более чем конкурентоспособных условий для завершения процесса перевода сюда компаний, редомициляция активно фигурировала на повестке дня», – рассказал он.
Представители бизнеса отметили на встрече, по словам Пескова, незаконное отношение к себе за рубежом. Кремль и бизнес заинтересованы в том, чтобы процесс перевода бизнеса в российскую юрисдикцию был «абсолютно совершенным», а компании создавали новые рабочие места, запускали новые производственные цепочки и инвестировали в страну.
В предыдущий раз Путин встречался с представителями бизнеса 26 мая, в День предпринимателя, на ежегодном форуме общественной организации «Деловая Россия».
В этом году глава государства также встречался с представителями бизнеса на съезде РСПП 16 марта. Это была первая встреча главы государства с представителями деловых кругов с февраля 2022 г. Лейтмотивом съезда стала тема «партнерских отношений» бизнеса и государства, «отличные» результаты компаний за прошлый год и «конструктивное взаимодействие» по финансовым вопросам. Путин похвалил руководителей российского бизнеса, которые в короткие сроки в условиях серьезного внешнего давления сумели перестроить инвестиционные и торговые цепочки, наладили логистические маршруты, открыли новые направления для кооперации и сотрудничества с предсказуемыми добросовестными зарубежными партнерами.