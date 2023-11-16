Россияне заключили рекордное за 10 лет число сделок с недвижимостью в Испании
Всего за шесть месяцев россияне заключили 2137 сделки купли-продажи недвижимости. Это на 50,2% больше результатов прошлого года и сопоставимо с пиковыми значениями 2013-2014 гг., когда было заключено 2426 и 2573 сделки соответственно. Также увеличилось число сделок, заключенных гражданами Украины (на 41,6%) и США (на 13,6%). На россиян приходится 3,2% от всех заключенных сделок, а на британцев, лидеров по числу сделок, – 9,6%.
При этом общее количество сделок с недвижимостью, заключенных иностранцами в Испании, за этот период снизилось на 7,5% и составило 67 980.
Опрошенные изданием эксперты указывают на то, что Испания остается одной из немногих европейских стран, которая продолжает выдавать «золотые визы» в обмен на покупку жилья от 500 000 евро. В прошлом году всего королевство выдало 2462 такие визы. С 2016 по октябрь 2022 г. ВНЖ по этой программе получил 3931 россиянин, из них 738 – в 2022 г. Власти страны планировали увеличить порог до 1 млн евро или вовсе отменить эту практику, но пока процесс получения «золотых виз» не изменился.