Россияне заключили рекордное за 10 лет число сделок с недвижимостью в Испании

Опрошенные изданием эксперты указывают на то, что Испания остается одной из немногих европейских стран, которая продолжает выдавать «золотые визы» в обмен на покупку жилья от 500 000 евро. В прошлом году всего королевство выдало 2462 такие визы. С 2016 по октябрь 2022 г. ВНЖ по этой программе получил 3931 россиянин, из них 738 – в 2022 г. Власти страны планировали увеличить порог до 1 млн евро или вовсе отменить эту практику, но пока процесс получения «золотых виз» не изменился.