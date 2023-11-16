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Россияне заключили рекордное за 10 лет число сделок с недвижимостью в Испании

Ведомости

Граждане России по итогам первого полугодия 2023 г. заключили рекордное за последние десять лет число сделок с недвижимостью в Испании, пишет РБК со ссылкой на данные отчета Центра статистической информации нотариата королевства.

Всего за шесть месяцев россияне заключили 2137 сделки купли-продажи недвижимости. Это на 50,2% больше результатов прошлого года и сопоставимо с пиковыми значениями 2013-2014 гг., когда было заключено 2426 и 2573 сделки соответственно. Также увеличилось число сделок, заключенных гражданами Украины (на 41,6%) и США (на 13,6%). На россиян приходится 3,2% от всех заключенных сделок, а на британцев, лидеров по числу сделок, – 9,6%.

При этом общее количество сделок с недвижимостью, заключенных иностранцами в Испании, за этот период снизилось на 7,5% и составило 67 980.

Опрошенные изданием эксперты указывают на то, что Испания остается одной из немногих европейских стран, которая продолжает выдавать «золотые визы» в обмен на покупку жилья от 500 000 евро. В прошлом году всего королевство выдало 2462 такие визы. С 2016 по октябрь 2022 г. ВНЖ по этой программе получил 3931 россиянин, из них 738 – в 2022 г. Власти страны планировали увеличить порог до 1 млн евро или вовсе отменить эту практику, но пока процесс получения «золотых виз» не изменился.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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