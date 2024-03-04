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«Русагро» подала документы для редомициляции с Кипра на остров Русский

Ведомости

Сельскохозяйственная и продовольственная компания «Русагро» подала документы в органы Кипра для редомициляции на остров Русский, сообщил директор по корпоративному развитию компании Александр Тарасов на телефонной конференции.

«Мы докладывали, что ведем работу по редомициляции на остров Русский. Для этого нами поданы документы кипрским регуляторам на получение лицензии на проведение действий по редомициляции. Мы пока не получили соответствующее разрешение, ждем», – заявил Тарасов (цитата по «Интерфаксу»).

Ранее 4 марта «Русагро» поделилась отчетом по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Так, выручка компании за IV квартал 2023 г. выросла на 70% в годовом выражении до 99,1 млрд руб. По итогам всего года показатель составил 277,3 млрд руб. – на 15% выше год к году. «Русагро» за IV квартал 2023 г. получила чистую прибыль в размере 10,2 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года она увеличилась в 2,2 раза. За весь год чистая прибыль выросла в 6,7 раза и составила 48,7 млрд руб.

В январе «Русагро» заявила о рекордной выручке, полученной по итогам 2023 г. Из операционных результатов компании, опубликованных в конце января, следует, что показатель достиг 310,2 млрд руб. и вырос в годовом выражении на 20%. В компании объяснили, что рост связан с существенным увеличением объемов реализации в сельскохозяйственном и сахарном сегментах и консолидации результатов группы «НМЖК» за второе полугодие 2023 г.

Кипрская газета «Филелефтерос» в начале года писала, что российские компании массово покидают юрисдикцию Кипра и переводят активы в специальные административные районы России с особым налоговым режимом или в страны СНГ. Такую тенденцию газета объяснила политикой новых кипрских властей, направленной на противодействие обходу антироссийских санкций.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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