«Русагро» подала документы для редомициляции с Кипра на остров Русский

Ранее 4 марта «Русагро» поделилась отчетом по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Так, выручка компании за IV квартал 2023 г. выросла на 70% в годовом выражении до 99,1 млрд руб. По итогам всего года показатель составил 277,3 млрд руб. – на 15% выше год к году. «Русагро» за IV квартал 2023 г. получила чистую прибыль в размере 10,2 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года она увеличилась в 2,2 раза. За весь год чистая прибыль выросла в 6,7 раза и составила 48,7 млрд руб.