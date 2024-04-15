США субсидируют Samsung на $6,4 млрд для производства чипов в Техасе
«Я подписал "закон о чипах и науке", чтобы восстановить лидерство США в производстве полупроводников и обеспечить доступ американских потребителей, предприятий и военных к чипам, которые лежат в основе наших современных технологий», – приведен в сообщении министерства комментарий Байдена.
В сообщении американского ведомства также отмечено, что данная мера позволит укрепить устойчивость цепочки поставок полупроводников и будет способствовать укреплению технологического лидерства США.
В рамках соглашения с правительством США Samsung инвестирует $40 млрд, что приведет к созданию более 20 000 рабочих мест. Кроме того, соглашение позволит закрепить роль центрального Техаса как современной полупроводниковой экосистемы.
Кластер Samsung в Техасе будет включать в себя две фабрики, которые будут производить четырех и двухнанометровые микросхемы. Кроме того, здесь будет располагаться завод, занимающийся исследованиями и разработками. Первая фабрика начнет производство в 2026 г., а вторая – в 2027 г.
В американском минторге отметили, что такие инвестиции в производство микросхем позволят США к 2030 г. выпускать около 20% современных логических полупроводников.