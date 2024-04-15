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США субсидируют Samsung на $6,4 млрд для производства чипов в Техасе

Ведомости

Администрация президента США Джо Байдена согласилась выделить до $6,4 млрд прямого финансирования компании Samsung для развития производства чипов в Техасе, сообщило министерство торговли США.

«Я подписал "закон о чипах и науке", чтобы восстановить лидерство США в производстве полупроводников и обеспечить доступ американских потребителей, предприятий и военных к чипам, которые лежат в основе наших современных технологий», – приведен в сообщении министерства комментарий Байдена.

В сообщении американского ведомства также отмечено, что данная мера позволит укрепить устойчивость цепочки поставок полупроводников и будет способствовать укреплению технологического лидерства США.

В рамках соглашения с правительством США Samsung инвестирует $40 млрд, что приведет к созданию более 20 000 рабочих мест. Кроме того, соглашение позволит закрепить роль центрального Техаса как современной полупроводниковой экосистемы.

Кластер Samsung в Техасе будет включать в себя две фабрики, которые будут производить четырех и двухнанометровые микросхемы. Кроме того, здесь будет располагаться завод, занимающийся исследованиями и разработками. Первая фабрика начнет производство в 2026 г., а вторая – в 2027 г.

В американском минторге отметили, что такие инвестиции в производство микросхем позволят США к 2030 г. выпускать около 20% современных логических полупроводников.

В феврале в Samsung сообщили, что компания разработала новый чип памяти с высокой пропускной способностью, который обладает «самой высокой емкостью на сегодняшний день» в отрасли. Такие чипы необходимы поставщикам услуг в сфере генеративного ИИ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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