США субсидируют Samsung на $6,4 млрд для производства чипов в Техасе

Кластер Samsung в Техасе будет включать в себя две фабрики, которые будут производить четырех и двухнанометровые микросхемы. Кроме того, здесь будет располагаться завод, занимающийся исследованиями и разработками. Первая фабрика начнет производство в 2026 г., а вторая – в 2027 г.