X5 увеличила чистую выручку на 26,9%

Сеть «Перекресток», как отмечается, впервые за несколько лет показала LFL-продажи выше других сетей группы. В первом квартале 2024 г. доля онлайна составила 10,7%, рост таких заказов достиг 50,9% к первому кварталу 2023 г.). Средний чек увеличился на 11,2% к прошлому году.