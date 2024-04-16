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X5 увеличила чистую выручку на 26,9%

Ведомости

Чистая выручка X5 Group увеличилась в первом квартале 2024 г. на 26,9%, а чистая выручка цифровых бизнесов группы – на 81,7%, следует из операционной отчетности X5.

Чистая розничная выручка сети «Перекресток» составила 120,6 млрд руб. (рост 25,1% год к году), «Пятерочки» – 685,5 млрд руб., «Чижика» – 45,6 млрд руб. Темп роста чистой офлайн розничной выручки «Перекрестка» составил 14,9% год к году в первом квартале 2024 г., говорится в отчетности X5.

LFL-продажи формата (включая экспресс-доставку) увеличились на 16,8%, главным образом за счет роста LFL-среднего чека. LFL-средний чек вырос на 13,0%

Сеть «Перекресток», как отмечается, впервые за несколько лет показала LFL-продажи выше других сетей группы. В первом квартале 2024 г. доля онлайна составила 10,7%, рост таких заказов достиг 50,9% к первому кварталу 2023 г.). Средний чек увеличился на 11,2% к прошлому году.

Результаты сильные, видно, что сохраняется тренд на переток клиентов от конкурентов к «Пятерочке», говорит генеральный директор Infoline- Аналитики Михаил Бурмистров. Кроме того, растут онлайн-продажи, с это сейчас основной канал привлечения новой аудитории, с т.ч. в онлайн-магазины. 

Для «Пятерочки», отмечает эксперт, существенным драйвером остается реконструкция магазинов с переводом их в новый формат, новые магазины в регионах более чем конкурентоспособны и забирают трафик у региональных сетей. 

«Видим сильные результаты в т.ч. у Чижика,  который завершает адаптацию к модели, когда представленность брендов продолжает сильно сокращаться. Также хорошие показатели прироста трафика у “Перекрестка”», – отметил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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