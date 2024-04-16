X5 увеличила чистую выручку на 26,9%
Чистая выручка X5 Group увеличилась в первом квартале 2024 г. на 26,9%, а чистая выручка цифровых бизнесов группы – на 81,7%, следует из операционной отчетности X5.
Чистая розничная выручка сети «Перекресток» составила 120,6 млрд руб. (рост 25,1% год к году), «Пятерочки» – 685,5 млрд руб., «Чижика» – 45,6 млрд руб. Темп роста чистой офлайн розничной выручки «Перекрестка» составил 14,9% год к году в первом квартале 2024 г., говорится в отчетности X5.
LFL-продажи формата (включая экспресс-доставку) увеличились на 16,8%, главным образом за счет роста LFL-среднего чека. LFL-средний чек вырос на 13,0%
Сеть «Перекресток», как отмечается, впервые за несколько лет показала LFL-продажи выше других сетей группы. В первом квартале 2024 г. доля онлайна составила 10,7%, рост таких заказов достиг 50,9% к первому кварталу 2023 г.). Средний чек увеличился на 11,2% к прошлому году.
Результаты сильные, видно, что сохраняется тренд на переток клиентов от конкурентов к «Пятерочке», говорит генеральный директор Infoline- Аналитики Михаил Бурмистров. Кроме того, растут онлайн-продажи, с это сейчас основной канал привлечения новой аудитории, с т.ч. в онлайн-магазины.
Для «Пятерочки», отмечает эксперт, существенным драйвером остается реконструкция магазинов с переводом их в новый формат, новые магазины в регионах более чем конкурентоспособны и забирают трафик у региональных сетей.
«Видим сильные результаты в т.ч. у Чижика, который завершает адаптацию к модели, когда представленность брендов продолжает сильно сокращаться. Также хорошие показатели прироста трафика у “Перекрестка”», – отметил он.