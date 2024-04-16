Эн+ инвестирует порядка 50 млрд рублей в угольный проект Забайкалья

В феврале производство угля год к году сократилось на 0,7% до 34,6 млн т. Это минимальный месячный объем с августа 2023 г. По сравнению с январем 2024 г. добыча сократилась на 1,8%. Февральское снижение добычи произошло на фоне сокращения экспортных поставок в начале этого года. В январе экспорт угля снизился год к году на 8% по сравнению с показателем января прошлого года до 14,6 млн т, сообщали «Ведомостям» источники, знакомые со статистикой Минэнерго.