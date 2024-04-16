Эн+ инвестирует порядка 50 млрд рублей в угольный проект Забайкалья
Российский энерго-металлургический холдинг Эн+ планирует вложить около 50 млрд руб. в развитие крупнейшего угольного проекта Забайкалья – разработку Зашуланского месторождения. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Отмечается, что месторождение сформирует «дополнительный источник высококачественного угля для поставок как на внутренний рынок, так и в страны Азии». По плану, оно выйдет на проектную мощность – добычу 5 млн т угля в год – в конце 2027 г.
Сейчас ведутся строительно-монтажные работы по объектам первой очереди. Исполнителем выступает компания «Разрезуголь» (совместное предприятие Эн+ и китайской CHN Energy). Фирма также проектирует электроподстанцию и линии электропередачи для энергоснабжения месторождения.
В рамках проекта будут построены автодорога для перевозки угля и железнодорожная станция необщего пользования для погрузки топлива, а также очистные сооружения и дополнительная инфраструктура. Для жителей региона будет создано более 1700 новых рабочих мест.
По словам директора по развитию угольного бизнеса Эн+ Андрея Давыдова, все сроки проекта выдерживаются.
В феврале производство угля год к году сократилось на 0,7% до 34,6 млн т. Это минимальный месячный объем с августа 2023 г. По сравнению с январем 2024 г. добыча сократилась на 1,8%. Февральское снижение добычи произошло на фоне сокращения экспортных поставок в начале этого года. В январе экспорт угля снизился год к году на 8% по сравнению с показателем января прошлого года до 14,6 млн т, сообщали «Ведомостям» источники, знакомые со статистикой Минэнерго.
Министр энергетики Николай Шульгинов в декабре 2023 г. говорил, что Минэнерго прогнозирует объемы добычи и экспорта угля в этом году примерно на уровне 2023 г. Директор департамента угольной промышленности Минэнерго Петр Бобылев 27 марта сообщил, что с учетом ДНР и ЛНР производство угля в России составит 443,5 млн т.