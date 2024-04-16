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Эн+ инвестирует порядка 50 млрд рублей в угольный проект Забайкалья

Ведомости

Российский энерго-металлургический холдинг Эн+ планирует вложить около 50 млрд руб. в развитие крупнейшего угольного проекта Забайкалья – разработку Зашуланского месторождения. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что месторождение сформирует «дополнительный источник высококачественного угля для поставок как на внутренний рынок, так и в страны Азии». По плану, оно выйдет на проектную мощность – добычу 5 млн т угля в год – в конце 2027 г.

Сейчас ведутся строительно-монтажные работы по объектам первой очереди. Исполнителем выступает компания «Разрезуголь» (совместное предприятие Эн+ и китайской CHN Energy). Фирма также проектирует электроподстанцию и линии электропередачи для энергоснабжения месторождения.

В рамках проекта будут построены автодорога для перевозки угля и железнодорожная станция необщего пользования для погрузки топлива, а также очистные сооружения и дополнительная инфраструктура. Для жителей региона будет создано более 1700 новых рабочих мест.  

По словам директора по развитию угольного бизнеса Эн+ Андрея Давыдова, все сроки проекта выдерживаются.  

В феврале производство угля год к году сократилось на 0,7% до 34,6 млн т. Это минимальный месячный объем с августа 2023 г. По сравнению с январем 2024 г. добыча сократилась на 1,8%. Февральское снижение добычи произошло на фоне сокращения экспортных поставок в начале этого года. В январе экспорт угля снизился год к году на 8% по сравнению с показателем января прошлого года до 14,6 млн т, сообщали «Ведомостям» источники, знакомые со статистикой Минэнерго.

Министр энергетики Николай Шульгинов в декабре 2023 г. говорил, что Минэнерго прогнозирует объемы добычи и экспорта угля в этом году примерно на уровне 2023 г. Директор департамента угольной промышленности Минэнерго Петр Бобылев 27 марта сообщил, что с учетом ДНР и ЛНР производство угля в России составит 443,5 млн т.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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