Количество заявок на доставку грузов по РФ в I квартале 2024 года выросло на 23%
Количество заявок на доставку грузов по РФ в I квартале 2024 г. выросло на 23% в годовом выражении, однако снизилось на 10% квартал к кварталу, следует из данных биржи грузоперевозок ATI.SU.
Рост спроса вызвал рост цен на грузоперевозки внутри страны. Так, согласно индексу ATI.SU FTL РФ, учитывающему данные по 100 популярным направлениям, средние цены на перевозки по стране к 3 апреля выросли на 25% в годовом выражении, а за последние три месяца снизились на 10,4%.
Перевозки из Санкт-Петербурга в Москву за год подорожали в среднем на 22,5%, а за три месяца подешевели на 3,9%. При этом с начала года значительно подешевели перевозки из Москвы: доставка из столицы в Санкт-Петербург за три месяца подешевела на 30,9%, в Екатеринбург – на 31,8%, в Казань – на 29,2%.
Вместе с тем биржа зафиксировала рост спроса на международные перевозки. На импортном направлении количество заявок увеличилось на 17%, в абсолютном выражении лидирует белорусское направление (спрос вырос на 18%), а в плане динамики лидируют Китай (+117% по количеству заявок) и Киргизия (+69%).
Согласно заявлению основателя и директора «Биржи грузоперевозок ATI.SU» Святослава Вильде, в международных перевозках происходит «естественная нормализация», связанная с перестройкой логистических цепочек. Однако рост данной категории услуг замедляется из-за проблем с трансграничными платежами на фоне американских санкций, отметил Вильде.