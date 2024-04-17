Количество заявок на доставку грузов по РФ в I квартале 2024 года выросло на 23%

Перевозки из Санкт-Петербурга в Москву за год подорожали в среднем на 22,5%, а за три месяца подешевели на 3,9%. При этом с начала года значительно подешевели перевозки из Москвы: доставка из столицы в Санкт-Петербург за три месяца подешевела на 30,9%, в Екатеринбург – на 31,8%, в Казань – на 29,2%.