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Греф: Сбербанк выкупил долю 40% АФК «Система» в аэропорту Горно-Алтайска

Ведомости

Сбербанк выкупил 40%-ную долю АФК «Система» в аэропорту Горно-Алтайска, сообщил председатель правления банка Герман Греф. 

«Этот аэропорт мы будем делать международным», – заявил он на пресс-конференции по итогам заседания наблюдательного совета банка.

По словам Грефа, туристы будут пользоваться услугами в том числе горнолыжного курорта «Сбера». Компании принадлежит курорт «Манжерок» в одноименном селе Республики Алтай.

АФК «Система» и Сбербанк приобрели аэропорт Горно-Алтайска у компании «Сибмост» в 2017 г. По итогам прошлого года пассажиропоток аэропорта составил 429 269 человек человек – на 31,8% больше, чем в 2022 г.

Летом 2023 г. Греф сообщил, что Сбербанк построит в Горно-Алтайске новый аэропорт с пропускной способностью 1,2 млн пассажиров.

«Правительство тоже должно свою часть инфраструктуры построить: расширение полосы на 550 м, строительство перронов», – говорил он. Он заявлял, что проект может быть завершен на горизонте от трех лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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