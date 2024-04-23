Греф: Сбербанк выкупил долю 40% АФК «Система» в аэропорту Горно-Алтайска
Сбербанк выкупил 40%-ную долю АФК «Система» в аэропорту Горно-Алтайска, сообщил председатель правления банка Герман Греф.
«Этот аэропорт мы будем делать международным», – заявил он на пресс-конференции по итогам заседания наблюдательного совета банка.
По словам Грефа, туристы будут пользоваться услугами в том числе горнолыжного курорта «Сбера». Компании принадлежит курорт «Манжерок» в одноименном селе Республики Алтай.
АФК «Система» и Сбербанк приобрели аэропорт Горно-Алтайска у компании «Сибмост» в 2017 г. По итогам прошлого года пассажиропоток аэропорта составил 429 269 человек человек – на 31,8% больше, чем в 2022 г.
Летом 2023 г. Греф сообщил, что Сбербанк построит в Горно-Алтайске новый аэропорт с пропускной способностью 1,2 млн пассажиров.
«Правительство тоже должно свою часть инфраструктуры построить: расширение полосы на 550 м, строительство перронов», – говорил он. Он заявлял, что проект может быть завершен на горизонте от трех лет.