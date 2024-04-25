Песков: закрытая встреча Путина с представителями бизнеса прошла продуктивно
Закрытая встреча президента России Владимира Путина с представителями бизнеса, прошедшая после съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), была продуктивной. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Много было тем, конкретный предмет разговора», – сказал Песков, подтвердив продуктивность встречи (цитата по ТАСС).
Представитель Кремля отметил, что и президент, и представители бизнеса остались довольны переговорами.
25 апреля Путин выступил на съезде РСПП. Он отметил положительную динамику в отечественной экономике по итогам прошедшего года и пообещал дальнейшую поддержку бизнесу со стороны государства. Глава государства также заявил, что в России нет пересмотра приватизации, и сказал о планах донастройки налоговой системы.
В ходе выступления глава государства также подчеркнул, что РСПП вместе с другими деловыми объединениями делает многое для дебюрократизации бизнес-среды, помогает упрощать или переводить в электронную форму многие административные процедуры и согласования.