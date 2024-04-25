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Песков: закрытая встреча Путина с представителями бизнеса прошла продуктивно

Ведомости

Закрытая встреча президента России Владимира Путина с представителями бизнеса, прошедшая после съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), была продуктивной. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Много было тем, конкретный предмет разговора», – сказал Песков, подтвердив продуктивность встречи (цитата по ТАСС).

Представитель Кремля отметил, что и президент, и представители бизнеса остались довольны переговорами.

25 апреля Путин выступил на съезде РСПП. Он отметил положительную динамику в отечественной экономике по итогам прошедшего года и пообещал дальнейшую поддержку бизнесу со стороны государства. Глава государства также заявил, что в России нет пересмотра приватизации, и сказал о планах донастройки налоговой системы.

В ходе выступления глава государства также подчеркнул, что РСПП вместе с другими деловыми объединениями делает многое для дебюрократизации бизнес-среды, помогает упрощать или переводить в электронную форму многие административные процедуры и согласования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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