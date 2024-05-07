Reuters: испанские стартапы обвинили Microsoft в доминирующем положении
«Microsoft не только воспользовалась доминирующим положением на рынках операционных систем и традиционного программного обеспечения для повышения производительности (Microsoft Office, Windows Server, SQL Server), чтобы заставить использовать свое облако Azure, но и установила искусственные барьеры, которые ограничивают возможности стартапов в честной и конкурентной борьбе», – указано в жалобе.
Ассоциация утверждает, что нарушения Microsoft включают в себя препятствие переносу данных на другие облачные сервера и препятствие свободному выбору цифровых сервисов. Ассоциация призвала испанскую антимонопольную службу начать расследование и принять срочные меры для обеспечения конкурентного рынка.
Американский технологический гигант занимает второе место в секторе облачных вычислений, уступая лидеру рынка Amazon.
1 апреля Microsoft сообщила, что будет продавать видеоприложение Teams отдельно от набора веб-сервисов Office 365 в попытке избежать возможного антимонопольного штрафа Евросоюза. ЕК в настоящее время расследует вопрос об объединении Office и Teams с точки зрения нарушения антимонопольного законодательства ЕС. Разбирательство было запущено после жалобы, поданной в 2020 г. компанией-разработчиком корпоративного мессенджера Slack – Salesforce.