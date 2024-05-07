Reuters: испанские стартапы обвинили Microsoft в доминирующем положении

«Microsoft не только воспользовалась доминирующим положением на рынках операционных систем и традиционного программного обеспечения для повышения производительности (Microsoft Office, Windows Server, SQL Server), чтобы заставить использовать свое облако Azure, но и установила искусственные барьеры, которые ограничивают возможности стартапов в честной и конкурентной борьбе», – указано в жалобе.