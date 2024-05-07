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Reuters: испанские стартапы обвинили Microsoft в доминирующем положении

Ведомости

Испанская ассоциация стартапов направила жалобу на Microsoft в антимонопольный регулятор, пишет агентство Reuters со ссылкой на текст документа.

«Microsoft не только воспользовалась доминирующим положением на рынках операционных систем и традиционного программного обеспечения для повышения производительности (Microsoft Office, Windows Server, SQL Server), чтобы заставить использовать свое облако Azure, но и установила искусственные барьеры, которые ограничивают возможности стартапов в честной и конкурентной борьбе», – указано в жалобе.

Ассоциация утверждает, что нарушения Microsoft включают в себя препятствие переносу данных на другие облачные сервера и препятствие свободному выбору цифровых сервисов. Ассоциация призвала испанскую антимонопольную службу начать расследование и принять срочные меры для обеспечения конкурентного рынка.

Американский технологический гигант занимает второе место в секторе облачных вычислений, уступая лидеру рынка Amazon.

1 апреля Microsoft сообщила, что будет продавать видеоприложение Teams отдельно от набора веб-сервисов Office 365 в попытке избежать возможного антимонопольного штрафа Евросоюза. ЕК в настоящее время расследует вопрос об объединении Office и Teams с точки зрения нарушения антимонопольного законодательства ЕС. Разбирательство было запущено после жалобы, поданной в 2020 г. компанией-разработчиком корпоративного мессенджера Slack – Salesforce.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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