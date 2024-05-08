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Французская Alstom продала свои 20% акций «Трансмашхолдинга» за 75 млн евро

Ведомости

Французская машиностроительная компания Alstom в январе 2024 г. продала 20% своих акций «Трансмашхолдинга» (ТМХ) за 75 млн евро на фоне санкций США, сообщил холдинг.

«Этот план и его реализация, которые были единогласно одобрены советом директоров Alstom, включают в себя следующие компоненты <...> продажа ТМХ за 75 млн евро, которая состоялась в январе 2024 г.», – указано в сообщении компании.

Балансовая стоимость в результате закрытия сделки по продаже акций российской компании была равна нулю в результате предыдущего обесценения, что способствовало снижению рисков в портфеле Alstom.

В сентябре 2023 г. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США включило ТМХ в список санкций.

ТМХ – крупнейший производитель железнодорожного и городского рельсового транспорта в России и СНГ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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