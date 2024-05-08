Французская Alstom продала свои 20% акций «Трансмашхолдинга» за 75 млн евро
«Этот план и его реализация, которые были единогласно одобрены советом директоров Alstom, включают в себя следующие компоненты <...> продажа ТМХ за 75 млн евро, которая состоялась в январе 2024 г.», – указано в сообщении компании.
Балансовая стоимость в результате закрытия сделки по продаже акций российской компании была равна нулю в результате предыдущего обесценения, что способствовало снижению рисков в портфеле Alstom.
В сентябре 2023 г. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США включило ТМХ в список санкций.