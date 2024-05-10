В ходе акции против завода Tesla в Германии пострадали несколько человек

По данным Bild, около 1200 активистов со всей Европы начали собираться у завода с 9 мая. Они установили палатки, а в ходе протестов демонстрируют флаги Палестины и левой террористической группировки «Фракция Красной армии» (RAF, Rote Armee Fraktion). Протесты запланированы до воскресенья, 12 мая, пишет RBB. Ранее они призвали принять меры против автопроизводителя, который запланировал расширение единственного завода Tesla в Европе.