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В ходе акции против завода Tesla в Германии пострадали несколько человек

Ведомости

В результате забастовки против автозавода Tesla в Грюнхайде в Германии (федеральная земля Бранденбург) пострадали несколько человек, в том числе полицейские, пишет Maz.

В полиции сообщили, что группы протестующих пытались проникнуть на территорию гигафабрики в Германии. По данным издания, пострадала как минимум одна женщина, также ранения получили по меньшей мере трое полицейских. В полиции не уточнили точное количество пострадавших сотрудников правоохранительных органов.

На площадке Tesla дежурят около 15 водометов полицейских подразделений и бронетехники, а полицейский вертолет кружит над территорией завода, пишет издание. Протестующим удалось добраться до места стоянки новых автомобилей Tesla на территории аэродрома Нойхарденберг. По данным активистской группы Disrupt Tesla, пишет Maz, они испачкали припаркованные машины краской. 

По данным Bild, около 1200 активистов со всей Европы начали собираться у завода с 9 мая. Они установили палатки, а в ходе протестов демонстрируют флаги Палестины и левой террористической группировки «Фракция Красной армии» (RAF, Rote Armee Fraktion). Протесты запланированы до воскресенья, 12 мая, пишет RBB. Ранее они призвали принять меры против автопроизводителя, который запланировал расширение единственного завода Tesla в Европе. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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