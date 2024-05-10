В ходе акции против завода Tesla в Германии пострадали несколько человек
В результате забастовки против автозавода Tesla в Грюнхайде в Германии (федеральная земля Бранденбург) пострадали несколько человек, в том числе полицейские, пишет Maz.
В полиции сообщили, что группы протестующих пытались проникнуть на территорию гигафабрики в Германии. По данным издания, пострадала как минимум одна женщина, также ранения получили по меньшей мере трое полицейских. В полиции не уточнили точное количество пострадавших сотрудников правоохранительных органов.
На площадке Tesla дежурят около 15 водометов полицейских подразделений и бронетехники, а полицейский вертолет кружит над территорией завода, пишет издание. Протестующим удалось добраться до места стоянки новых автомобилей Tesla на территории аэродрома Нойхарденберг. По данным активистской группы Disrupt Tesla, пишет Maz, они испачкали припаркованные машины краской.
По данным Bild, около 1200 активистов со всей Европы начали собираться у завода с 9 мая. Они установили палатки, а в ходе протестов демонстрируют флаги Палестины и левой террористической группировки «Фракция Красной армии» (RAF, Rote Armee Fraktion). Протесты запланированы до воскресенья, 12 мая, пишет RBB. Ранее они призвали принять меры против автопроизводителя, который запланировал расширение единственного завода Tesla в Европе.