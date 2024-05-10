Bloomberg: на Шпицбергене продают стратегический участок земли за 300 млн евро

Частный участок продается компанией Knight Frank LLP. По данным издания, продажа обусловлена тем, что в регионе Шпицбергена из-за изменения климата стало больше дождей, повысилась температура. Потеря морского льда является «благом для России», которая получает доступ к дополнительным судоходным маршрутам и запасам полезных ископаемых по мере расширения «оттаявшей» территории.