Bloomberg: на Шпицбергене продают стратегический участок земли за 300 млн евро
На полярном архипелаге Шпицберген на продажу выставлен частный участок земли площадью около 60 кв. км за 300 млн евро ($323 млн). Территория является стратегической, поскольку позволит покупателю закрепиться в высоких широтах Арктики, пишет Bloomberg со ссылкой на представителя собственников.
Частный участок продается компанией Knight Frank LLP. По данным издания, продажа обусловлена тем, что в регионе Шпицбергена из-за изменения климата стало больше дождей, повысилась температура. Потеря морского льда является «благом для России», которая получает доступ к дополнительным судоходным маршрутам и запасам полезных ископаемых по мере расширения «оттаявшей» территории.
«Это единственная возможность для покупателя получить позицию в высоких широтах Арктики и закрепиться в стратегическом плане», – сказал юрист Пер Киллингстад, представляющий продавцов.
В феврале «Ведомости» писали, что российскими властями прорабатывается вопрос установления регулярного морского сообщения с норвежским Шпицбергеном, на котором согласно особому статусу архипелага Россия ведет хозяйственную деятельность. Это планируется сделать ради повышения популярности данного направления для российских туристов, пояснял министр по делам развития Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.