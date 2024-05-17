Sukhoi Superjet 100 могут переименовать в «Яковлев»
«Да, будем отказываться. У нас это все под «КБ им. А.С. Яковлева», и, я думаю, что так и будет – «Яковлев»», – сообщил он в ответ на вопрос о бренде для всей линейки гражданских самолетов ОАК.
Ближнемагистральный пассажирский лайнер Sukhoi Superjet 100 рассчитан на перевозку 98 пассажиров на расстояние до 4400 км. Первый полет он совершил в 2008 г., а в 2011 г. был введен в коммерческую эксплуатацию. Тогда конструкция состояла почти на 80% из импортных комплектующих. На данный момент ОАК работает над максимально импортозамещенным вариантом самолета SSJ New.
При упоминании SSJ New Чемезов ранее также отмечал, что самолет российского производства не должен называться английской аббревиатурой. Кроме того, в январе 2024 г. Денис Мантуров, на тот момент на посту вице-премьера и министра промышленности, отмечал, что работа над выбором нового названия ведется.
В 2023 г. название «Яковлев» также получила корпорация «Иркут», которая занимается производством SSJ и МС-21.