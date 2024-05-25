Новак: число МСП в России достигло рекордных показателей
«В начале 2024 г. сохранилась тенденция к увеличению численности малого и среднего бизнеса. Это говорит о том, что сектор успешно преодолел последствия санкционных шоков последних лет», – заявил он.
По словам вице-премьера, данной тенденции поспособствовала реализация мер в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Новак отметил, что число самозанятых в РФ достигло 10,2 млн человек, а в 2023 г. число субъектов МСП увеличилось на 5,9% год к году и составило 6,35 млн.