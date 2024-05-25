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Новак: число МСП в России достигло рекордных показателей

Ведомости

Количество малых и средних предприятий (МСП) в России превысило рекордные 6,5 млн, заявил курирующий ТЭК и экономику вице-премьер Александр Новак.

«В начале 2024 г. сохранилась тенденция к увеличению численности малого и среднего бизнеса. Это говорит о том, что сектор успешно преодолел последствия санкционных шоков последних лет», – заявил он.

По словам вице-премьера, данной тенденции поспособствовала реализация мер в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Новак отметил, что число самозанятых в РФ достигло 10,2 млн человек, а в 2023 г. число субъектов МСП увеличилось на 5,9% год к году и составило 6,35 млн.

15 мая Корпорация МСП сообщила, что за I квартал 2024 г. госкомпании закупили у МСП-поставщиков товаров и услуг на свыше чем 1,6 трлн руб. В 2024 г. планируемый объем таких закупок должен составить 7,2 трлн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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