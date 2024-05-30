Молдавия и Украина сохранят транзит российского газа в Приднестровье

Контракт между «Нафтогазом Украины» и «Газпромом» был подписан 30 декабря 2019 г. Его действие истекает 31 декабря 2024 г. Договор предусматривал прокачку 225 млрд куб. м газа: 65 млрд куб. м в 2020 г. и по 40 млрд куб. м в течение следующих четырех лет. По условиям соглашения «Газпром» должен платить за транзит примерно $1,25 млрд в год. Председатель правления «Нафтогаза» Алексей Чернышов в конце октября 2023 г. говорил, что продлевать контракт не планируется.