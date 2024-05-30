Молдавия и Украина сохранят транзит российского газа в Приднестровье
Молдавия и Украина достигли неофициального соглашения о продолжении поставок природного газа в Приднестровье после окончания срока действия транзитного контракта с ПАО «Газпром» в конце 2024 г. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на министра энергетики Молдавии Виктора Парликова.
Согласно предварительной договоренности, новый маршрут через Турцию является жизнеспособным вариантом для доставки российского газа в Приднестровье, сказал Парликов. Украина закрывает свою территорию для транзита российского газа с 1 января 2025 г.
По словам Парликова, вопросы о том, кто будет нести расходы, будет ли «Газпром» платить за транзит или откажется и прекратит поставки в Приднестровье, когда срок действия соглашения закончится в конце 2025 г., остаются открытыми.
«Мы не будем препятствовать этому транзиту, потому что не хотим создавать кризис в регионе, тем более что этот кризис сразу же становится проблемой всей Молдавии. Но мы не будем выступать в качестве правительственного гаранта по любому газовому контракту», – добавил министр.
В конце марта министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что Украина не планирует продлевать контракт на транзит российского газа с «Газпромом» после 31 декабря 2024 г. По его словам, в 2023 г. был проведен стресс-тест украинской газотранспортной системы и подземных газовых хранилищ, показавший возможность функционирования системы без транзита газа.
Контракт между «Нафтогазом Украины» и «Газпромом» был подписан 30 декабря 2019 г. Его действие истекает 31 декабря 2024 г. Договор предусматривал прокачку 225 млрд куб. м газа: 65 млрд куб. м в 2020 г. и по 40 млрд куб. м в течение следующих четырех лет. По условиям соглашения «Газпром» должен платить за транзит примерно $1,25 млрд в год. Председатель правления «Нафтогаза» Алексей Чернышов в конце октября 2023 г. говорил, что продлевать контракт не планируется.