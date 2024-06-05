Куда пойти в первый день ПМЭФа
5 июня стартует Петербургский международный экономический форум. «Ведомости» собрали главные деловые мероприятия первого дня.
10:00. Открытие дискуссионной платформы «Росконгресс Урбан Хаб». Самые актуальные дискуссии про города будущего, стройку, девелопмент и архитектуру. Обсуждение построено по принципу коммуникации B2G и B2B.
12:15. Сессия «Лекарственная безопасность на пространстве БРИКС». Основные направления сотрудничества в рамках объединения – вопросы биобезопасности, усиление потенциала стран-участниц в разработке и производстве вакцин, наращивание объемов национальных лекарственных рынков и др. На площадке заявлено участие министра здравоохранения России Михаила Мурашко, представителей делегации Бразилии и Торгово-промышленной палаты БРИКС.
15:00. Бизнес-диалог «Россия – Бразилия». Бразилия с 2010 г. сохраняет позицию партнера России №1 в Латинской Америке, на которого приходятся свыше 30% от общего товарооборота с этим регионом. Участники сессии обсудят, в каких секторах есть рост экономических показателей и как сотрудничать в условиях логистических и финансовых ограничений.
В диалоге участвуют представители бразильских и российских бизнес-ассоциаций, а также замминистра экономического развития России Владимир Ильичев.
16:00. Сессия «ПРОдвижение качественного роста: стратегии и инструменты для МСП». Для участия в дискуссии заявлены министр экономического развития России Максим Решетников, президент «Опоры России» Александр Калинин, генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич и др. Модератор – заместитель главного редактора «Ведомостей» Дмитрий Гринкевич.
17:00. Бизнес-диалог «Россия – Венесуэла». Будут обсуждаться перспективы развития инвестиционного сотрудничества между двумя странами.