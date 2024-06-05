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Куда пойти в первый день ПМЭФа

Ведомости

5 июня стартует Петербургский международный экономический форум. «Ведомости» собрали главные деловые мероприятия первого дня.

10:00. Открытие дискуссионной платформы «Росконгресс Урбан Хаб». Самые актуальные дискуссии про города будущего, стройку, девелопмент и архитектуру. Обсуждение построено по принципу коммуникации B2G и B2B.

12:15. Сессия «Лекарственная безопасность на пространстве БРИКС». Основные направления сотрудничества в рамках объединения – вопросы биобезопасности, усиление потенциала стран-участниц в разработке и производстве вакцин, наращивание объемов национальных лекарственных рынков и др. На площадке заявлено участие министра здравоохранения России Михаила Мурашко, представителей делегации Бразилии и Торгово-промышленной палаты БРИКС.

15:00. Бизнес-диалог «Россия – Бразилия». Бразилия с 2010 г. сохраняет позицию партнера России №1 в Латинской Америке, на которого приходятся свыше 30% от общего товарооборота с этим регионом. Участники сессии обсудят, в каких секторах есть рост экономических показателей и как сотрудничать в условиях логистических и финансовых ограничений.

В диалоге участвуют представители бразильских и российских бизнес-ассоциаций, а также замминистра экономического развития России Владимир Ильичев.

16:00. Сессия «ПРОдвижение качественного роста: стратегии и инструменты для МСП». Для участия в дискуссии заявлены министр экономического развития России Максим Решетников, президент «Опоры России» Александр Калинин, генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич и др. Модератор – заместитель главного редактора «Ведомостей» Дмитрий Гринкевич.

17:00. Бизнес-диалог «Россия – Венесуэла». Будут обсуждаться перспективы развития инвестиционного сотрудничества между двумя странами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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