Куда пойти в первый день ПМЭФа

15:00. Бизнес-диалог «Россия – Бразилия». Бразилия с 2010 г. сохраняет позицию партнера России №1 в Латинской Америке, на которого приходятся свыше 30% от общего товарооборота с этим регионом. Участники сессии обсудят, в каких секторах есть рост экономических показателей и как сотрудничать в условиях логистических и финансовых ограничений.