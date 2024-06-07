«Россети» вложат 50 млрд рублей в проект по снижению энергодефицита в Приморье

«Россети» планируют инвестировать более 50 млрд руб. в проект по строительству линии электропередачи (ЛЭП) Приморская ГРЭС – Варяг в Приморском крае с целью снижения энергодефицита в регионе. Об этом сообщил журналистам на брифинге в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2014) генеральный директор «Россетей» Андрей Рюмин.