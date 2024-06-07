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«Россети» вложат 50 млрд рублей в проект по снижению энергодефицита в Приморье

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«Россети» планируют инвестировать более 50 млрд руб. в проект по строительству линии электропередачи (ЛЭП) Приморская ГРЭС – Варяг в Приморском крае с целью снижения энергодефицита в регионе. Об этом сообщил журналистам на брифинге в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2014) генеральный директор «Россетей» Андрей Рюмин.

Протяженность ЛЭП составит 500 км. Ее проектирование почти завершено, строительство начнется уже в этом году, пояснил глава «Россетей». 

«Это транзит 500 кВ Приморская ГРЭС – Варяг, то есть с севера на юг края. Он нужен для выдачи дополнительной мощности, потому что юг Приморья сейчас энергодефицитный. <…> Оценка стоимости проекта превышает 50 млрд руб.», – отметил Рюмин.

По его словам, это будет «один из самых крупных проектов компании в ближайшие два-три года».

Согласно прогнозам «Системного оператора ЕЭС» (диспетчер Единой энергосистемы), Дальний Восток к 2029-2030 гг. будет нуждаться не менее чем в 1,35 ГВт новой мощности.

В марте этого года министр энергетики Приморского края Андрей Леонтьев сообщал, что госкорпорация «Росатом» планируют построить не менее двух плавучих энергоблоков для энергоснабжения Приморского края. По оценке госкорпорации, дефицит энергомощности в регионе составляет 240 МВт.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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