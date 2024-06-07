«Россети» вложат 50 млрд рублей в проект по снижению энергодефицита в Приморье
«Россети» планируют инвестировать более 50 млрд руб. в проект по строительству линии электропередачи (ЛЭП) Приморская ГРЭС – Варяг в Приморском крае с целью снижения энергодефицита в регионе. Об этом сообщил журналистам на брифинге в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2014) генеральный директор «Россетей» Андрей Рюмин.
Протяженность ЛЭП составит 500 км. Ее проектирование почти завершено, строительство начнется уже в этом году, пояснил глава «Россетей».
«Это транзит 500 кВ Приморская ГРЭС – Варяг, то есть с севера на юг края. Он нужен для выдачи дополнительной мощности, потому что юг Приморья сейчас энергодефицитный. <…> Оценка стоимости проекта превышает 50 млрд руб.», – отметил Рюмин.
По его словам, это будет «один из самых крупных проектов компании в ближайшие два-три года».
Согласно прогнозам «Системного оператора ЕЭС» (диспетчер Единой энергосистемы), Дальний Восток к 2029-2030 гг. будет нуждаться не менее чем в 1,35 ГВт новой мощности.
В марте этого года министр энергетики Приморского края Андрей Леонтьев сообщал, что госкорпорация «Росатом» планируют построить не менее двух плавучих энергоблоков для энергоснабжения Приморского края. По оценке госкорпорации, дефицит энергомощности в регионе составляет 240 МВт.