МЭА: спрос на нефть в мире достигнет пика к 2029 году

В феврале МЭА прогнозировало, что спрос вырастет на 1,22 млн барр./сутки в 2024 г., в то время как в своем февральском отчете ОПЕК ожидала 2,25 млн барр./сутки. МЭА ожидало, что спрос на нефть достигнет пика к 2030 г., поскольку мир перейдет на более чистые виды топлива. ОПЕК отвергает это мнение, считая, что до 2045 г. не ожидается пика из-за предполагаемого роста спроса за пределами промышленно развитых стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и «отказа от некоторых первоначальных принципов нулевой прибыли».