Газета
Телеграм
Подкаст
/ Бизнес

МЭА: спрос на нефть в мире достигнет пика к 2029 году

Ведомости

Пик спроса на нефть наступит в 2029 г., он составит 105,6 млн барр./сутки, а затем ожидается спад спроса, следует из отчета Международного энергетического агентства (МЭА).

Рост спроса на нефть будет постепенно замедляться и выйдет на плато к 2030 г., снизившись до 105,4 барр./сутки, говорится в отчете.  

«Постпандемическое восстановление зашло в тупик, макроэкономические факторы остаются слабыми, а ускоряющееся внедрение экологически чистых энергетических технологий оказывает тяжелое давление на ключевые отрасли и регионы», – отмечается в документе.

Агентство прогнозирует, что наращивание мировых мощностей по добыче нефти, возглавляемое США и другими производителями в Северной и Южной Америке, опередит рост спроса на нефть в 2023-2030 гг. и приведет к увеличению резервных мощностей до «беспрецедентных уровней». Ожидается, что общий объем поставок вырастет на 6 млн барр./сутки до почти 113,8 млн барр./сутки к 2030 г. Такую разницу между уровнем спроса и предложения – 8 млн барр./сутки – МЭА называет «ошеломляющей».

Эксперты также ожидают роста мировых нефтеперерабатывающих мощностей на 3,3 млн барр./сутки с 2023 по 2030 гг. Это значительно ниже исторических тенденций, и даже при умеренном расширении мощностей такой рост будет выше спроса на нефть, указывает МЭА. 

В феврале МЭА прогнозировало, что спрос вырастет на 1,22 млн барр./сутки в 2024 г., в то время как в своем февральском отчете ОПЕК ожидала 2,25 млн барр./сутки. МЭА ожидало, что спрос на нефть достигнет пика к 2030 г., поскольку мир перейдет на более чистые виды топлива. ОПЕК отвергает это мнение, считая, что до 2045 г. не ожидается пика из-за предполагаемого роста спроса за пределами промышленно развитых стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и «отказа от некоторых первоначальных принципов нулевой прибыли».

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных