МЭА: спрос на нефть в мире достигнет пика к 2029 году
Пик спроса на нефть наступит в 2029 г., он составит 105,6 млн барр./сутки, а затем ожидается спад спроса, следует из отчета Международного энергетического агентства (МЭА).
Рост спроса на нефть будет постепенно замедляться и выйдет на плато к 2030 г., снизившись до 105,4 барр./сутки, говорится в отчете.
«Постпандемическое восстановление зашло в тупик, макроэкономические факторы остаются слабыми, а ускоряющееся внедрение экологически чистых энергетических технологий оказывает тяжелое давление на ключевые отрасли и регионы», – отмечается в документе.
Агентство прогнозирует, что наращивание мировых мощностей по добыче нефти, возглавляемое США и другими производителями в Северной и Южной Америке, опередит рост спроса на нефть в 2023-2030 гг. и приведет к увеличению резервных мощностей до «беспрецедентных уровней». Ожидается, что общий объем поставок вырастет на 6 млн барр./сутки до почти 113,8 млн барр./сутки к 2030 г. Такую разницу между уровнем спроса и предложения – 8 млн барр./сутки – МЭА называет «ошеломляющей».
Эксперты также ожидают роста мировых нефтеперерабатывающих мощностей на 3,3 млн барр./сутки с 2023 по 2030 гг. Это значительно ниже исторических тенденций, и даже при умеренном расширении мощностей такой рост будет выше спроса на нефть, указывает МЭА.
В феврале МЭА прогнозировало, что спрос вырастет на 1,22 млн барр./сутки в 2024 г., в то время как в своем февральском отчете ОПЕК ожидала 2,25 млн барр./сутки. МЭА ожидало, что спрос на нефть достигнет пика к 2030 г., поскольку мир перейдет на более чистые виды топлива. ОПЕК отвергает это мнение, считая, что до 2045 г. не ожидается пика из-за предполагаемого роста спроса за пределами промышленно развитых стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и «отказа от некоторых первоначальных принципов нулевой прибыли».