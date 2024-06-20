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Рынок интернет-рекламы вырос на 32% в I квартале этого года

Ведомости

В январе – марте 2024 г. объем рынка интернет-рекламы увеличился на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила пресс-служба Ассоциации развития интерактивной рекламы (АРИР).

За первые три месяца этого года объем рынка традиционных сегментов интерактивной рекламы достиг 113 млрд руб. В прошлом году показатель за такой же период был на уровне 85,8 млрд руб. Президент АРИР Борис Омельницкий отмечает, что динамика рынка в начале 2024 г. опередила прогнозы конца предыдущего года – они были на уровне 20%.

«Это связано с тем, что рынок рекламы в интернете является чрезвычайно конкурентным, появляются новые игроки, объединения и инструменты для продвижения», – сказал он.

Вице-президент АРИР Алексей Беляев добавил, что доля интерактивных форматов сохранилась на уровне 60% от всего рынка. По его словам, рост показателей за январь – март 2024 г. показывает не только рост рекламного рынка, но и доверие рекламодателей к развивающемуся медиа.

В марте стало известно, что рынок рекламы в России в прошлом году увеличился на 30% по сравнению с 2022 г. и составил 730,7 млрд руб. Такие данные привела Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР). Показатель является рекордным за всю историю, предыдущий рекорд установлен в 2021 г. – тогда рекламный рынок достиг 578 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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