Рынок интернет-рекламы вырос на 32% в I квартале этого года

За первые три месяца этого года объем рынка традиционных сегментов интерактивной рекламы достиг 113 млрд руб. В прошлом году показатель за такой же период был на уровне 85,8 млрд руб. Президент АРИР Борис Омельницкий отмечает, что динамика рынка в начале 2024 г. опередила прогнозы конца предыдущего года – они были на уровне 20%.