Рынок интернет-рекламы вырос на 32% в I квартале этого года
В январе – марте 2024 г. объем рынка интернет-рекламы увеличился на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила пресс-служба Ассоциации развития интерактивной рекламы (АРИР).
За первые три месяца этого года объем рынка традиционных сегментов интерактивной рекламы достиг 113 млрд руб. В прошлом году показатель за такой же период был на уровне 85,8 млрд руб. Президент АРИР Борис Омельницкий отмечает, что динамика рынка в начале 2024 г. опередила прогнозы конца предыдущего года – они были на уровне 20%.
«Это связано с тем, что рынок рекламы в интернете является чрезвычайно конкурентным, появляются новые игроки, объединения и инструменты для продвижения», – сказал он.
Вице-президент АРИР Алексей Беляев добавил, что доля интерактивных форматов сохранилась на уровне 60% от всего рынка. По его словам, рост показателей за январь – март 2024 г. показывает не только рост рекламного рынка, но и доверие рекламодателей к развивающемуся медиа.
В марте стало известно, что рынок рекламы в России в прошлом году увеличился на 30% по сравнению с 2022 г. и составил 730,7 млрд руб. Такие данные привела Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР). Показатель является рекордным за всю историю, предыдущий рекорд установлен в 2021 г. – тогда рекламный рынок достиг 578 млрд руб.