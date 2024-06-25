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Акции Airbus упали на фоне снижения прогноза по прибыли

Ведомости

Цена акций Airbus упала на 10% после того, как производитель самолетов снизил свой годовой прогноз по прибыли из-за постоянных логистических сбоев и проблем в бизнесе, пишет Financial Times (FT).

Цена бумаг на бирже Euronext Amsterdam 13:00 мск составляла 132,5 евро за акцию, что на 10,9% меньше, чем на закрытии торгов 24 июня.

После закрытия французского фондового рынка 24 июня Airbus заявила, что в этом году поставит около 700 самолетов по сравнению с предыдущим планом в около 800. Группа обвинила в снижении поставок «ухудшение операционной среды». Вместе с тем компания перенесла сроки выпуска 75 самолетов самого продаваемого семейства A320 с 2026 на 2027 г.

Аэрокосмический концерн ожидает, что скорректированная прибыль составит 5,5 млрд евро по сравнению с предыдущим прогнозом в 7 млрд евро. Airbus также сообщила, что в первом полугодии текущего года будут зафиксированы расходы в размере около 900 млн евро, связанные с космическом бизнесом группы.

Airbus – лидер в разработке, производстве и поставке аэрокосмической продукции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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