Акции Airbus упали на фоне снижения прогноза по прибыли
Цена акций Airbus упала на 10% после того, как производитель самолетов снизил свой годовой прогноз по прибыли из-за постоянных логистических сбоев и проблем в бизнесе, пишет Financial Times (FT).
Цена бумаг на бирже Euronext Amsterdam 13:00 мск составляла 132,5 евро за акцию, что на 10,9% меньше, чем на закрытии торгов 24 июня.
После закрытия французского фондового рынка 24 июня Airbus заявила, что в этом году поставит около 700 самолетов по сравнению с предыдущим планом в около 800. Группа обвинила в снижении поставок «ухудшение операционной среды». Вместе с тем компания перенесла сроки выпуска 75 самолетов самого продаваемого семейства A320 с 2026 на 2027 г.
Аэрокосмический концерн ожидает, что скорректированная прибыль составит 5,5 млрд евро по сравнению с предыдущим прогнозом в 7 млрд евро. Airbus также сообщила, что в первом полугодии текущего года будут зафиксированы расходы в размере около 900 млн евро, связанные с космическом бизнесом группы.
Airbus – лидер в разработке, производстве и поставке аэрокосмической продукции.