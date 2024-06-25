Акции Airbus упали на фоне снижения прогноза по прибыли

После закрытия французского фондового рынка 24 июня Airbus заявила, что в этом году поставит около 700 самолетов по сравнению с предыдущим планом в около 800. Группа обвинила в снижении поставок «ухудшение операционной среды». Вместе с тем компания перенесла сроки выпуска 75 самолетов самого продаваемого семейства A320 с 2026 на 2027 г.