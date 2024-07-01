Глава ФССП сообщил о передаче кондитерской фабрики Порошенко в доход России
Акции кондитерской фабрики «Рошен» в Липецке бывшего президента Украины Петра Порошенко передали в доход государства. Об этом сообщил директор ФССП Дмитрий Аристов, передает «РИА Новости».
«В доход переданы акции АО "Липецкая кондитерская фабрика "Рошен"», – отметил он.
Также конфискованы акции ПАО «Уральский завод авто-текстильных изделий» и АО «Завод фрикционных и термостойких материалов». Эти предприятия финансировали ВСУ, отмечает агентство.
В феврале этого года Октябрьский районный суд Липецка передал акции фабрики «Рошен» в доход государства. Также решением суда была запрещена деятельность Порошенко, его сына Алексея и гендиректора фабрики Олега Казакова «в связи с осуществлением экстремистской деятельности».
Корпорация экс-президента Украины в 2001 г. купила фабрику в Липецке, а в 2004 г. построила рядом вторую производственную площадку. В 2014 г. работа обеих компаний была приостановлена из-за ареста счетов Roshen в России по иску холдинга «Объединенные кондитеры» на 2,4 млрд руб., позже производство частично возобновилось.
В апреле 2015 г. против фабрики завели уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, при строительстве предприятия было похищено 180 млн руб. путем незаконного возмещения из бюджета России НДС. На объекты недвижимости фабрики был наложен арест, компания Порошенко пыталась его обжаловать. С 2017 г. Roshen прекратила работу в России полностью.