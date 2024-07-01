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Глава ФССП сообщил о передаче кондитерской фабрики Порошенко в доход России

Ведомости

Акции кондитерской фабрики «Рошен» в Липецке бывшего президента Украины Петра Порошенко передали в доход государства. Об этом сообщил директор ФССП Дмитрий Аристов, передает «РИА Новости».

«В доход переданы акции АО "Липецкая кондитерская фабрика "Рошен"», – отметил он.

Также конфискованы акции ПАО «Уральский завод авто-текстильных изделий» и АО «Завод фрикционных и термостойких материалов». Эти предприятия финансировали ВСУ, отмечает агентство.

В феврале этого года Октябрьский районный суд Липецка передал акции фабрики «Рошен» в доход государства. Также решением суда была запрещена деятельность Порошенко, его сына Алексея и гендиректора фабрики Олега Казакова «в связи с осуществлением экстремистской деятельности».

Корпорация экс-президента Украины в 2001 г. купила фабрику в Липецке, а в 2004 г. построила рядом вторую производственную площадку. В 2014 г. работа обеих компаний была приостановлена из-за ареста счетов Roshen в России по иску холдинга «Объединенные кондитеры» на 2,4 млрд руб., позже производство частично возобновилось.

В апреле 2015 г. против фабрики завели уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, при строительстве предприятия было похищено 180 млн руб. путем незаконного возмещения из бюджета России НДС. На объекты недвижимости фабрики был наложен арест, компания Порошенко пыталась его обжаловать. С 2017 г. Roshen прекратила работу в России полностью.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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