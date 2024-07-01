Глава ФССП сообщил о передаче кондитерской фабрики Порошенко в доход России

В апреле 2015 г. против фабрики завели уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, при строительстве предприятия было похищено 180 млн руб. путем незаконного возмещения из бюджета России НДС. На объекты недвижимости фабрики был наложен арест, компания Порошенко пыталась его обжаловать. С 2017 г. Roshen прекратила работу в России полностью.