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«Полюс» продал «Алросе» золоторудное месторождение в Магаданской области

Ведомости

ПАО «Полюс» продало АК «Алроса» золоторудное месторождение «Дегдеканское рудное поле» («Дегдекан») в Тенькинском районе Магаданской области. Об этом сообщается на сайте «Полюса».

Сделка состоялась между дочерней компанией «Полюса» АО «Полюс» Красноярск» и «дочкой» «Алросы» «Алмазы Анабара». Было продано 100% долей в уставном капитале ООО «Магаданское геологоразведочное предприятие» («МГРП»), владеющего лицензией на «Дегдекан».

По словам гендиректора ПАО «Полюс» Алексея Вострикова, компания решила оптимизировать портфель геологоразведочных активов на фоне активной подготовки к началу разработки Сухого Лога.

«Полюс» владел лицензией на «Дегдеканское рудное поле» с 2005 г. В 2015 г. По результатам геологоразведочных работ госкомиссия по запасам утвердила балансовые запасы золота в размере 38,3 т по категории С1+С2 со средним содержанием 2,2 г/т (не включая забалансовые запасы).

В марте 2024 г. «Полюс» объявил о намерении представить в этом году обновленный график разработки месторождения Сухой Лог в Иркутской области и получить с него первое золото, сообщало ТАСС.

В ноябре 2023 г. «Ведомости» со ссылкой на доклад подведомственного Роснедрам Центрального научно-исследовательского геологоразведочного института цветных и благородных металлов (ЦНИГРИ) писали, что добыча золота в России может достигнуть своего пика в 2030 г., а затем перейти к снижению.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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