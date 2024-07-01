«Полюс» продал «Алросе» золоторудное месторождение в Магаданской области
ПАО «Полюс» продало АК «Алроса» золоторудное месторождение «Дегдеканское рудное поле» («Дегдекан») в Тенькинском районе Магаданской области. Об этом сообщается на сайте «Полюса».
Сделка состоялась между дочерней компанией «Полюса» АО «Полюс» Красноярск» и «дочкой» «Алросы» «Алмазы Анабара». Было продано 100% долей в уставном капитале ООО «Магаданское геологоразведочное предприятие» («МГРП»), владеющего лицензией на «Дегдекан».
По словам гендиректора ПАО «Полюс» Алексея Вострикова, компания решила оптимизировать портфель геологоразведочных активов на фоне активной подготовки к началу разработки Сухого Лога.
«Полюс» владел лицензией на «Дегдеканское рудное поле» с 2005 г. В 2015 г. По результатам геологоразведочных работ госкомиссия по запасам утвердила балансовые запасы золота в размере 38,3 т по категории С1+С2 со средним содержанием 2,2 г/т (не включая забалансовые запасы).
В ноябре 2023 г. «Ведомости» со ссылкой на доклад подведомственного Роснедрам Центрального научно-исследовательского геологоразведочного института цветных и благородных металлов (ЦНИГРИ) писали, что добыча золота в России может достигнуть своего пика в 2030 г., а затем перейти к снижению.