«Полюс» продал «Алросе» золоторудное месторождение в Магаданской области

В ноябре 2023 г. «Ведомости» со ссылкой на доклад подведомственного Роснедрам Центрального научно-исследовательского геологоразведочного института цветных и благородных металлов (ЦНИГРИ) писали, что добыча золота в России может достигнуть своего пика в 2030 г., а затем перейти к снижению.